Once Upon a Katamari annunciato con un trailer e una data di uscita, è il nuovo capitolo della serie

Praticamente in apertura del Nintendo Direct di oggi è arrivato l'annuncio di Once Upon a Katamari con un trailer, nuovo capitolo nella celebre serie di folli puzzle game a base di oggetti da arrotolare, in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 e Switch 2 con data di uscita fissata per il 24 ottobre 2025.

La celebre serie ideata da Keita Takahashi, che di recente ha lanciato il bizzarro To a T, torna dunque con un nuovo capitolo che ci riporta alle origini, riproponendo la meccanica originale del puzzle, tutta incentrata sulla capacità del Principe di arrotolare gli oggetti più impensabili.

Ancora una volta, il Re di tutto il Cosmo ha per errore distrutto la Terra e le stelle, cose che capitano nella sua vita normalissima, ma ora tocca di nuovo al Principe rimettere le cose a posto.