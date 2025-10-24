Il GDR deckbuilder Cross Blitz ha una data di uscita su Steam

The Arcade Crew e gli sviluppatori di Tako Boy Studios hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Cross Blitz. Già disponibile in accesso anticipato, il GDR strategico con meccaniche da deckbuilder debutterà con la versione 1.0 su Steam il prossimo 24 novembre, al prezzo di 22,99 dollari.

Per chi non lo conoscesse, Cross Blitz è un gioco di ruolo a turni con combattimenti basati sulle carte, sviluppato da Tako Boy Studios e pubblicato da The Arcade Crew. Ambientato in un mondo colorato e ricco di personalità, il titolo mescola elementi roguelite a una narrazione avventurosa. I giocatori possono scegliere tra una campagna narrativa con personaggi eccentrici, tra cui pirati e pop star, oppure una modalità sfida più intensa e rigiocabile. Il cuore del gameplay è la costruzione di mazzi personalizzati, sfruttando sinergie tra carte e abilità per affrontare nemici sempre più impegnativi. Lo stile visivo richiama l'estetica anni '80, con sprite vivaci e animazioni curate.