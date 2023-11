Cross Blitz, abbiamo provato un altro contendente al trono dei deck builder

Abbiamo provato la versione in accesso anticipato di Cross Blitz, un gioco di ruolo deck builder in cui c'è molto da fare e da provare.

Quello dei deck builder mescolati ai giochi di ruolo è ormai un genere affermatissimo, con i giocatori che hanno dimostrato in più occasioni di apprezzare enormemente la possibilità di costruirsi i loro mazzi di carte con cui sviluppare uno stile di gioco unico, studiando approfonditamente i vari sistemi per cercare di trarne il massimo, mentre vagano per mondi ben caratterizzati, seguendo magari una storia epica. Negli ultimi anni sono usciti molti GdR deck builder davvero validi, soprattutto sulla scena indie. Il motivo è che non si tratta di un genere particolarmente dispendioso in termini produttivi, perché a contare è soprattutto il sistema di gioco, più che gli elementi cosmetici, oltre al fatto che le vendite sono spesso buone o addirittura ottime (pensate ai classici Slay the Spire o Monster Train). Il problema è che si è creato un certo affollamento, tanto che è difficile trovare nuove proposte che abbiano effettivamente qualcosa da dire. Abbiamo quindi provato Cross Blitz, disponibile in accesso anticipato su Steam, cercando di capirne le potenzialità all'interno di un genere che ha già dato davvero molto e si è formato dei punti di riferimento tanto precisi quanto difficili da raggiungere.

Un mondo di carte Ciascun personaggio ha le sue caratteristiche e il suo mazzo Cross Blitz non ha una sola storia da raccontare. Ciascuno dei personaggi selezionabili all'inizio di ogni partita ha i suoi obiettivi, che deve perseguire all'interno di un contesto narrativo più grande. Ad esempio il pirata Redcroft vuole riconquistare la libertà perduta, toltagli dalla malvagia principessa Eingana, mentre la pop star Violet deve vedersela con una sua sosia che le sta rubando fama e pubblico. Da notare che ogni personaggio utilizza carte legate alle sue caratteristiche. Così, rimanendo nei due esempi citati, Redcroft dispone di carte di incentrate sulla sua ciurma, mentre Violet può contare sul supporto dei fan. Il gameplay della fase esplorativa di Cross Blitz è davvero molto semplice da descrivere. Dopo aver scelto quale personaggio utilizzare in fase di avvio della partita, ciascuno con il suo mazzo e le sue abilità, ci si ritrova in un mondo diviso in caselle esagonali, in cui bisogna raggiungere i diversi punti di interesse. Fondamentalmente si possono raccogliere dei tesori, si può entrare in diversi negozi, dove vendono carte e reliquie (degli oggetti che producono effetti fissi durante ogni partita, come l'aggiunta di due carte sulla plancia di gioco all'avvio o dei danni fissi alle carte avversarie che vengono giocate), si può raggiungere una forgia dove creare nuove carte, si può cambiare area e si può combattere avvicinandosi a un avversario. Ogni tanto si incrocia anche una casella evento, che serve per portare avanti la storia e che può produrre effetti sul mondo di gioco stesso, ad esempio aprendo percorsi o facendo apparire alcuni personaggi non giocanti. Esplorare il mondo di Cross Blitz è davvero semplice Il sistema di esplorazione in sé è molto semplice da padroneggiare, visto che basta cliccare con il mouse per raggiungere la destinazione selezionata, ma è funzionale a quello che è il fulcro del gioco vero e proprio, ossia il mazzo di carte, intorno a cui si sviluppano la maggior parte degli altri sistemi, compreso quello di crescita (salendo di livello si possono sbloccare nuove carte selezionando le relative abilità). Naturalmente Cross Blitz fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire il mazzo, che può contare un massimo di trenta carte, consentendoci di comporlo a seconda del nostro stile di gioco. Niente che non si sia visto anche altrove, ma fa sempre piacere vedere come certe comodità siano ormai diventate degli standard e vengano sempre considerate.

Giochiamo a carte Naturalmente le partite a carte sono il fulcro dell'esperienza Le partite si sviluppano su di una plancia di otto caselle, divisa in due righe, posta di fronte al personaggio del giocatore. A seconda del mana a disposizione, che cresce di un'unità a ogni turno, si giocano le carte estratte dal mazzo, ciascuna con i suoi effetti e il suo costo, disponendole sulla prima o sulla seconda linea (la posizione ha una valenza difensiva, ma in alcuni casi le carte possono attivare degli effetti particolari a seconda di dove si trovano). Il turno successivo alla disposizione le unità attaccano il mazzo nemico producendo danni in base al loro valore di forza e ad altre variabili. Nel caso in cui incrocino una carta avversaria sulla loro strada, avviene uno scontro, che toglie a entrambe un certo numero di punti vita, sempre in base al valore di forza. Nel caso in cui non ci siano carte, viene colpito il mazziere. Vince chi per primo riesce a consumare tutta l'energia dell'avversario. Parlando di carte, ce ne sono davvero molte (più di duecento), dalle unità più semplici mirate solo a far danno, ad altre che danno effetti passivi come potenziare chiunque subisca danni o risucchiare energia dalle carte che vengono sconfitte. In questo senso il sistema di Cross Blitz sembra essere aperto alla creazione di sinergie tra le carte molto articolate, con effetti a volte davvero devastanti e poco recuperabili, soprattutto dal medio gioco in poi. Gestire il mazzo è molto semplice Per dirne una molto semplice, posizionando dei cannoni sulla plancia, questi spareranno ogni volta che si giocherà un'unità base, danneggiando le unità nemiche. Comunque sia, le possibilità in tal senso sono molto ampie, tanto che dopo poche partite diventa praticamente impossibile vincere senza sfruttare le sinergie, considerando che l'intelligenza artificiale ne fa ampio uso. Va detto che è sempre possibile rigiocare le sfide. Quindi, in caso di sconfitta, si può semplicemente andare in giro alla ricerca di carte e risorse per rinforzare il mazzo, e ritentare in un secondo momento. Rimane comunque essenziale elaborare una propria strategia, se si vuole avere una qualche possibilità di vittoria.

Per quel che abbiamo avuto modo di provare, Cross Blitz ci è piaciuto molto. Presenta qualche squilibrio e lo stile visivo non è particolarmente originale (una pixel art che tende verso il cartoon), ma i sistemi di gioco ci sono sembrati davvero solidi e ben progettati, così come la progressione dei personaggi. Per ora non ci sono moltissimi contenuti, ma è comunque un titolo già valido, che non potrà che essere ulteriormente arricchito stando in accesso anticipato.