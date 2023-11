La power bank QTshine da 30.800 mAh è in forte sconto con questo coupon su Amazon

Tramite Amazon Italia è disponibile in sconto una power bank QTshine da 30.800 mAh. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 40%, utilizzando il coupon che trovate nella pagina prodotto. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 32.95€. Il prezzo attuale è il migliore mai proposto su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La power bank QTshine da 30.800 mAh è in grado di caricare un iPhone 12 sei volte e un iPad mini per due/tre volte. È una batteria molto capiente ottima per chi è in viaggio o per chi non ha sempre tempo di ricaricare la power bank. Dispone di tre uscita: un uscita QC4.0, una uscita PD e una uscita USB 2.1A. Ha poi due ingressi: PD USB C e Micro USB. Un led indica lo stato della carica, a quattro livelli. La confezione include anche un cavo micro USB.