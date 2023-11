Diablo 4, Blizzard chiede agli utenti che ne pensano dei DLC fino a 100 dollari

Si parla inoltre di spazi maggiori all'interno del deposito rispetto alla versione standard, nonché anche qui dell'accesso anticipato a pezzi unici dell'equipaggiamento o ad alcuni elementi leggendari, non si capisce bene se in maniera immediata o semplicemente in anteprima.

Alcuni giocatori di Diablo 4 hanno ricevuto un questionario da Blizzard in cui viene chiesto loro cosa ne pensano dei DLC più costosi, fino a 100 dollari , e che tipo di contenuti dovrebbero includere per invogliarli a procedere con l'acquisto.

Una piega preoccupante?

La terribile Lilith di Diablo 4

Sia chiaro, il questionario di cui stiamo parlando potrebbe essere semplicemente un modo per Blizzard di tastare il terreno e comprendere cosa pensano i giocatori di Diablo 4 di queste politiche, che tuttavia rappresentano senza dubbio un potente strumento di monetizzazione.

Non possiamo dunque dare per certo che i pacchetti di cui sopra verranno effettivamente commercializzati né se il publisher prenderà in considerazione una strategia di questo tipo, ma per una conferma ufficiale bisognerà attendere l'arrivo di Vessel of Hatred.