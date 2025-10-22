Steam aggiunge Il Tuo Calendario Personale, un nuovo modo di scoprire i giochi

Si tratta di un modo semplice per vedere quali sono i videogiochi in arrivo nel prossimo periodo , sulla base dei nostri interessi. È anche possibile visualizzare unicamente i videogiochi che fanno parte della nostra Lista desideri, così da avere un'idea precisa di ciò che ci interessa e come è posizionato all'interno del calendario.

Come funziona Il Tuo Calendario Personale di Steam

I blocchi più in alto di Il Tuo Calendario Personale servono per mostrare i giochi che, presumibilmente, ci interessano e che sono stati pubblicati nell'ultimo mese (primo blocco) e negli ultimi sette giorni (secondo blocco). Infine, viene mostrato il calendario delle uscite future.

Un esempio di come appare il calendario delle uscite di Steam

Potete anche definire il numero di giochi che volete vengano mostrati (10, 25, 50, 100, 250 e 500), così come filtrare per etichette, nascondere i giochi che già possediamo o, come detto, mostrare solo i giochi che sono presenti nella nostra Lista dei desideri. Si tratta di un nuovo modo interessante per comprendere cosa offre Steam e cosa potrebbe essere adatto ai nostri gusti, sempre in base a cosa abbiamo giocato.

"Il sistema è più incentrato sui giochi che utilizzi maggiormente (rispetto agli altri giocatori) e su cui trascorri la maggior parte del tuo tempo di gioco. Pertanto, provare per qualche minuto un paio di nuovi giochi o demo non avrà un grande impatto sui tuoi consigli, mentre dedicare molto tempo a un nuovo gioco preferito sì", ha spiegato Valve in un post di annuncio.

E ancora: "Questo sistema di raccomandazioni viene aggiornato quotidianamente per incorporare i dati più recenti. In realtà è improbabile che le raccomandazioni cambino molto da un giorno all'altro, ma con il passare del tempo vedrai ovviamente apparire nuove proposte man mano che il calendario avanza verso l'orizzonte delle otto settimane o che i giochi fissano le loro date di uscita". Viene poi confermato che Il Tuo Calendario Personale (che potete vedere qui) è ancora in fase di prova quindi potrebbe subire modifiche nel corso del tempo.

Segnaliamo infine che più di 500 demo dell'ultimo Next Fest di Steam avevano risorse fatte con l'intelligenza artificiale generativa.