La data di uscita del film Mortal Kombat 2 è stata anticipata

Warner Bros. ha cambiato per l'ennesima volta la data di uscita di Mortal Kombat 2 , sebbene questa volta si tratti di una modifica positiva. Precedentemente fissato al 15 maggio, il debutto nelle sale cinematografiche del film è stato anticipato di una settimana, ovvero all' 8 maggio .

Un film che “picchia duro”, ma che pare voler evitare la concorrenza

A ogni modo, la nuova data resta comunque molto distante da quella fissata in partenza: in origine il film sarebbe dovuto uscire il 24 ottobre di quest'anno, ovvero tra pochissimi giorni, ma a fine agosto il lancio è stato posticipato al prossimo anno.

Il primo rinvio probabilmente era motivato dall'intenzione di cavare d'impaccio la pellicola da un periodo di uscite fin troppo affollato, come "Springsteen - Liberami dal nulla" e "Tutto quello che non ti ho detto" e il periodo di Halloween, uno dei meno fruttuosi per il botteghino. Pare che la data ora sia stata anticipata di una settimana per motivi simili, in particolare per dare maggiore spazio ai botteghini prima dell'uscita di "The Mandalorian and Grogu", fissata al 22 maggio.

Basato sulla celebre serie picchiaduro di NetherRealm, Mortal Kombat 2 sarà diretto nuovamente da Simon McQuoid, già regista del primo capitolo uscito nel 2021. Il film vedrà il ritorno di Lewis Tan nel ruolo di Cole Young, affiancato da Karl Urban nei panni di Johnny Cage, uno dei personaggi più iconici della saga videoludica. La sceneggiatura è firmata da Jeremy Slater, noto per il suo lavoro su Moon Knight e The Umbrella Academy.