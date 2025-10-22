L'intelligenza artificiale secondo Lenovo: come l'azienda la utilizza nei suoi prodotti

Al contrario, tutto il lavoro di ricerca e sviluppo fatta da Lenovo, che nell'ultimo anno è costato all'azienda 2,3 miliardi di dollari, è votati a rendere i prodotti accessibili non solo nel prezzo, ma soprattutto nell'utilizzo. L'evoluzione di questa filosofia è insita nella tecnologia che sta entrando di prepotenza nelle nostre vite, ovvero l' intelligenza artificiale . A parlare di come questa nuova frontiera tecnologica viene sfruttata in casa Lenovo è stato Alessandro De Lio, PCSD Leader di Lenovo Italia, durante un evento nel quale il produttore tech mostrava tutti i suoi prodotti disponibili sul mercato italiano.

Innovazione e accessibilità, "Smart Tecnology for all". Sono queste le caratteristiche fondamentali su cui punta Lenovo nella sua offerta. Che siano laptop per il gaming, per la produttività, monitor, tablet o telefoni (prodotti sotto il marchio Motorola) la tecnologia secondo il colosso cinese non deve essere solo all'avanguardia: del resto un'innovazione che non porta benefici concreti nella quotidianità è una dimostrazione di forza bruta fine a sé stessa.

Lenovo AI Now

Magari chi fa parte del nostro pubblico di lettori non si è mai trovato di fronte a problemi simili, ma l'alfabetizzazione tecnologica non è qualcosa di così scontato. Sono tantissime le persone ad avere necessità di utilizzare un PC, ma che non sono perfettamente in grado di farlo. Quanto è più facile in questi casi chiedere a qualcuno come si risolve un problema di connessione o di installazione di una app? A venire in soccorso dell'utente in questi casi è Lenovo AI Now, l'agente IA integrato nei dispositivi Lenovo e capace di imparare dalle nostre attività e rimodulare le sue in base all'esperienza d'uso.

Yoga, Legion e Thinkbook: tutti i laptop Lenovo integrano AI Now

Si tratta di un'intelligenza artificiale proprietaria installata su ogni dispositivo Lenovo, che quindi sfrutta la potenza di calcolo dell'hardware e non ha contatti con il Cloud; questo permette anche una maggiore privacy dell'utente perché i suoi dati non verranno mai caricati online. L'utilizzo di Lenovo AI Now è estremamente semplice: in qualsiasi momento è possibile chiedere al nostro computer informazioni o sottoporgli un problema di natura tecnica, ma in modo colloquiale; ad esempio, immettendo un comando all'interno della app come: "Perché il computer non si connette a internet?" oppure "Come posso attivare la modalità notturna sul browser?".

Alessandro De Lio, PC & Smart Device Leader di Lenovo Italia

Essendo una tecnologia proprietaria, Lenovo ha inserito il suo agente IA anche sui prodotti mobile, cambiando leggermente il nome e diventando Moto AI. Rispetto a Lenovo AI Now, Moto AI è ancora in fase di testing su invito e non è arrivato alla distribuzione di massa. Però è comunque in grado di reggere il confronto con l'intelligenza artificiale integrata negli smartphone dei competitor. Può fare trascrizioni e sintesi di file audio, migliorare la qualità degli scatti della fotocamera e catalogare rapidamente tutte le foto del rullino con tag dedicati.

L'IA è lo strumento che rende accessibile la tecnologia

Possedere una tecnologia proprietaria permette a Lenovo di creare delle soluzioni di compatibilità tra dispositivi, un ecosistema in cui laptop, smartphone, tablet dialogano. "Stiamo unificando l'esperienza IA tra smartphone, tablet e PC. Mettere in comunicazione questi tre strumenti non è così semplice. Con gli Unified AI Ecosystem non solo andremo ad avere un'esperienza unica, perché Lenovo AI Now è il mio assistente personale, ma lo faremo anche utilizzando la potenza di calcolo che ogni device offre" dice Di Lio.

Inutile dire che vedere il passaggio di immagini da un tablet ad un laptop con un semplice swipe della mano o la comunicazione istantanea di uno smartphone con un laptop semplicemente battendo delicatamente il telefono sul bordo del PC ha sempre il suo fascino. Realizzare che la tecnologia oggi funziona come quella che si vedeva nei film di fantascienza vent'anni fa ha un'attrattiva potentissima, specialmente se si pensa a quanti passaggi questi semplici gesti eliminano dal nostro quotidiano.