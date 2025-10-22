Amazon potrebbe sostituire 600mila lavoratori con i robot: a rischio mezzo milione di posti di lavoro?

Amazon prevede una vera e propria rivoluzione entro il 2033, di quelle che potrebbero costare migliaia e migliaia di posti di lavoro . Pare infatti che il gigante dell'e-commerce voglia sostituire i lavoratori con robot di nuova generazione. Per ora si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma che sicuramente destano una certa preoccupazione.

Gli umani sostituiti dai robot?

Queste indiscrezioni arrivano da alcuni documenti interni riportati dal New York Times. Amazon avrebbe infatti intenzione di risparmiare più di 12 miliardi di dollari entro il 2027. In particolare, il team di robotica punta ad automatizzare il 75% delle operazioni dell'azienda, eliminando 160.000 posti di lavoro negli Stati Uniti entro il 2027. Il risparmio sarebbe di circa 30 centesimi per ogni prodotto immagazzinato e consegnato, una cifra che, moltiplicata per l'enorme volume di articoli gestiti, diventerebbe esorbitante.

Amazon

Per ora si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela. Kelly Nantel, portavoce di Amazon, ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni a The Verge. Pare che i documenti trapelati non siano completi e che in realtà riguardino un solo team.

"I documenti trapelati spesso dipingono un quadro incompleto e fuorviante dei nostri piani, e questo è proprio il caso. Nella nostra cultura basata sulla comunicazione scritta, migliaia di documenti circolano in ogni momento all'interno dell'azienda, ciascuno con diversi gradi di accuratezza e tempestività", ha detto. "Stiamo assumendo attivamente personale nelle strutture operative in tutto il paese e abbiamo recentemente annunciato l'intenzione di coprire 250.000 posizioni per le festività natalizie".