AMD Ryzen 7 8700F: il processore è in offerta su Amazon Italia

Il processore AMD Ryzen 7 8700F rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi desidera assemblare un PC di ultima generazione, bilanciando potenza, intelligenza artificiale e consumi ridotti. Proposto su Amazon a 176,99€ invece di 252,34€J, il chip si distingue per la sua architettura a 8 core e 16 thread, il supporto a Ryzen AI e la compatibilità con il socket AM5, assicurando longevità e versatilità in vista delle prossime generazioni di componenti. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Dotato di un TDP da 65W e di una frequenza massima in boost fino a 5,0 GHz, il Ryzen 7 8700F garantisce prestazioni elevate in gaming, multitasking e creazione di contenuti. La cache da 24 MB complessivi (tra L2 e L3) assicura tempi di risposta rapidissimi, mentre il dissipatore Wraith Stealth incluso nella confezione consente un funzionamento silenzioso e stabile anche sotto carichi prolungati.