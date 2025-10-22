0

AMD Ryzen 7 8700F: il processore è in offerta su Amazon Italia

Con 8 core, 16 thread e fino a 5,0 GHz di boost, il nuovo Ryzen 7 8700F offre prestazioni di fascia alta con supporto a Ryzen AI e un'efficienza energetica ottimizzata per ogni configurazione gaming o produttiva.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   22/10/2025
AMD Ryzen 7

Il processore AMD Ryzen 7 8700F rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi desidera assemblare un PC di ultima generazione, bilanciando potenza, intelligenza artificiale e consumi ridotti. Proposto su Amazon a 176,99€ invece di 252,34€J, il chip si distingue per la sua architettura a 8 core e 16 thread, il supporto a Ryzen AI e la compatibilità con il socket AM5, assicurando longevità e versatilità in vista delle prossime generazioni di componenti. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Dotato di un TDP da 65W e di una frequenza massima in boost fino a 5,0 GHz, il Ryzen 7 8700F garantisce prestazioni elevate in gaming, multitasking e creazione di contenuti. La cache da 24 MB complessivi (tra L2 e L3) assicura tempi di risposta rapidissimi, mentre il dissipatore Wraith Stealth incluso nella confezione consente un funzionamento silenzioso e stabile anche sotto carichi prolungati.

Efficienza e potenza in un unico design

Grazie alla compatibilità con le più recenti schede madri AM5, il processore sfrutta pienamente le memorie DDR5 e l'interfaccia PCIe 5.0, rendendolo ideale per build moderne e future-proof.

Con l'integrazione di Ryzen AI, AMD introduce anche in questa fascia di prezzo un livello di ottimizzazione intelligente finora riservato alle CPU top di gamma: l'elaborazione adattiva gestisce dinamicamente frequenze e consumi, migliorando la fluidità nelle applicazioni più esigenti.

