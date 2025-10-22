Un nuovo bundle di PS5 sarebbe in arrivo per il Black Friday a prezzo scontato

billbil-kun è tornato alla carica questa mattina con una nuova indiscrezione pubblicata su Dealabs. Secondo le sue fonti, Sony sarebbe pronta a lanciare un nuovo bundle PS5 a tema Fortnite , proposto a prezzo scontato in occasione del Black Friday .

I contenuti del bundle

Secondo le informazioni trapelate, il pacchetto dovrebbe contenere una PS5 Slim Standard, quindi con lettore disco, accompagnata dal contenuto digitale Flowering Chaos di Fortnite. Questo include otto costumi esclusivi, dal valore stimato di 5.000 V-Bucks (la valuta premium del gioco), e ulteriori 1.000 V-Bucks da spendere liberamente.

Il bundle di PS5 a tema Fortnite lanciato lo scorso anno

Come sempre, è consigliabile prendere queste anticipazioni con cautela, in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony. Tuttavia, un'operazione simile non sarebbe senza precedenti: lo scorso anno, in occasione del Black Friday, la compagnia ha proposto il bundle PS5 "Fortnite Cobalt Star", distribuito anche in Europa. Se la storia dovesse ripetersi, è plausibile che anche questa nuova edizione arrivi nei negozi italiani. Staremo a vedere.