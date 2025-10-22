PS5 ha ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema, e sembra grosso

PS5 ha ricevuto un nuovo aggiornamento di sistema, che porta il firmware della console Sony alla versione 25.07-12.20.00 e sembra bello grosso, a giudicare dal peso del download: parliamo di ben 1,32 GB.
Quali sono le novità dell'update? Le note ufficiali indicano la possibilità di controllare il numero di serie direttamente dal sistema, una serie di miglioramenti alla stabilità per quanto riguarda il controller DualSense Edge e alcune modifiche apportate alla messaggistica.
- Ora è possibile usare la console per controllare il numero di serie di PS5 e dei controller wireless DualSense attualmente collegati tramite USB o Bluetooth.
- È stato aggiornato il software del controller DualSense Edge per migliorarne la stabilità.
- Sono stati migliorati i messaggi e l'usabilità in alcune schermate.
- Sono state migliorate le prestazioni e la stabilità del software di sistema.
Si tratta dunque fondamentalmente di un aggiornamento "di utilità", anche se le dimensioni del pacchetto sembrano esagerate per una serie di interventi di questo tipo.
Come controllare il seriale dal sistema
A neanche un mese dall'ultimo aggiornamento di sistema di PS5, il nuovo firmware introduce dunque una funzionalità che può rivelarsi utile, e cioè quella che consente di controllare il seriale della console e del controller direttamente dalla dashboard.
Per visualizzare il seriale di PS5 bisogna andare su Impostazioni > Sistema > Software di sistema > Informazioni sulla console e lì controllare la voce Numero di serie.
Per visualizzare il seriale del controller DualSense bisogna invece andare su Impostazioni > Accessori > Generale > Impostazioni avanzate > Visualizza numero di serie.