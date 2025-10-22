0

The Outer Worlds 2 è in prenotazione su Amazon e l'uscita è vicinissima

Se non vedete l'ora di esplorare i mondi di The Outer Worlds 2, allora è bene ricordarvi che l'uscita è veramente prossima e che il gioco è in prenotazione su Amazon.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/10/2025
La confezione PS5 di The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
News Video Immagini

Se adorate le avventura spaziali e i giochi di ruolo, allora sarete certamente interessati a The Outer Worlds 2 di Obsidian. Il videogioco è in arrivo il 29 ottobre e se avete la certezza che volete affrontare l'opera sin dal lancio, vi conviene assicurarvi una copia tramite le prenotazione di Amazon, per PS5 e Xbox Series. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. In entrambi i casi The Outer Worlds 2 è venduto e spedito da Amazon: al momento non ci sono sconti, ma la prenotazione è a prezzo minimo garantito, quindi se fate l'ordine avrete la certezza che qualsiasi promozione venga applicata al vostro ordine senza che dobbiate fare alcunché.

Che gioco è The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 è un gioco di ruolo nel quale possiamo liberamente interpretare il nostro personaggio, decidendo quali fazioni supportare, quali missioni affrontare e in che modo. Noi siamo un agente del Direttorato della Terra e potremo plasmare la storia della colonia spaziale nella quale ha luogo l'avventura tramite le nostre decisioni.

In termini di gameplay, ci sono vari modi per approcciare il gioco, tra sparatutto, furtività e diplomazia, ma la grande novità di questo capitolo è la possibilità di giocare in terza persona, oltre che in prima persona, cosa non possibile nel primo capitolo.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Outer Worlds 2 è in prenotazione su Amazon e l'uscita è vicinissima