The Outer Worlds 2 è in prenotazione su Amazon e l'uscita è vicinissima

Se adorate le avventura spaziali e i giochi di ruolo, allora sarete certamente interessati a The Outer Worlds 2 di Obsidian. Il videogioco è in arrivo il 29 ottobre e se avete la certezza che volete affrontare l'opera sin dal lancio, vi conviene assicurarvi una copia tramite le prenotazione di Amazon, per PS5 e Xbox Series. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. In entrambi i casi The Outer Worlds 2 è venduto e spedito da Amazon: al momento non ci sono sconti, ma la prenotazione è a prezzo minimo garantito, quindi se fate l'ordine avrete la certezza che qualsiasi promozione venga applicata al vostro ordine senza che dobbiate fare alcunché.
Che gioco è The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2 è un gioco di ruolo nel quale possiamo liberamente interpretare il nostro personaggio, decidendo quali fazioni supportare, quali missioni affrontare e in che modo. Noi siamo un agente del Direttorato della Terra e potremo plasmare la storia della colonia spaziale nella quale ha luogo l'avventura tramite le nostre decisioni.
In termini di gameplay, ci sono vari modi per approcciare il gioco, tra sparatutto, furtività e diplomazia, ma la grande novità di questo capitolo è la possibilità di giocare in terza persona, oltre che in prima persona, cosa non possibile nel primo capitolo.