OnePlus annuncia la data di presentazione dei nuovi OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite

OnePlus ha confermato la data di presentazione ufficiale dei nuovi dispositivi OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite. Manca ormai pochissimo al loro debutto, previsto per mercoledì 17 dicembre. Ovviamente le caratteristiche dei vari prodotti non sono state ancora svelate, anche se alcune recenti indiscrezioni ci hanno già dato un'idea, per quanto vaga, di cosa aspettarci. Facciamo quindi un pratico riepilogo, in attesa della presentazione ufficiale.

Il nuovo smartphone "Massima potenza, nessun limite", così viene definito il nuovo OnePlus 15R, che dovrebbe essere un rebranding della controparte cinese OnePlus Ace 6T. Per quanto riguarda quest'ultima, infatti, abbiamo potuto dare un'occhiata alle prime immagini ufficiali e i due modelli sono decisamente simili. Nel nostro caso, però, pare che le colorazioni proposte siano diverse: Charcoal Black e Mint Breeze, quindi non è ancora chiaro se la variante viola sarà disponibile. OnePlus 15R: spuntano le prime immagini ufficiali della controparte cinese Ace 6T Per quanto riguarda il processore, dovremmo trovare lo Snapdragon 8 Gen 5, diverse certificazioni tra cui IP66, IP68, IP69 e IP69K e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Non sappiamo ancora quale batteria verrà adottata, ma si ipotizza una ricarica rapida SuperVOOC da 100W. Per quanto concerne il design, sembra essere confermato il passaggio da un Alert Slider a un tasto personalizzabile e rimappabile, simile a quanto già visto sul OnePlus 15. Lo schermo è piatto, mentre il comparto fotografico presenta una configurazione a doppia fotocamera posteriore.