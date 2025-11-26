ARC Raiders ancora primo nella classifica Steam, Battlefield 6 supera Black Ops 7

ARC Raiders è ancora primo nella classifica Steam: l'extraction shooter sviluppato da Embark Studios sta facendo molto bene sulla piattaforma digitale Valve e la parentesi di Anno 117: Pax Romana della scorsa settimana pare si sia già conclusa, con lo strategico crollato al quattordicesimo posto.

Dietro ARC Raiders, dopo le vendite di Steam Deck, troviamo Battlefield 6, che ha superato Call of Duty: Black Ops 7 raggiungendo la seconda posizione fra i giochi di maggior successo su Steam, seguito in questo caso da Risk of Rain 2, EA Sports FC 26, Dispatch e Hearts of Iron IV.

ARC Raiders Steam Deck Battlefield 6 Risk of Rain 2 Risk of Rain 2: Alloyed Collective EA Sports FC 26 Dispatch Hearts of Iron IV Call of Duty: Black Ops 7 Ghost of Tsushima: Director's Cut

Per quanto concerne Call of Duty: Black Ops 7, la situazione a livello di numeri non è ancora chiara e i fattori in ballo sono parecchi, in primis l'inclusione del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass che ha sicuramente influito sulle vendite totalizzate su Steam.