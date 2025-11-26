ARC Raiders ancora primo nella classifica Steam, Battlefield 6 supera Black Ops 7

ARC Raiders è ancora primo nella classifica Steam: l'extraction shooter sviluppato da Embark Studios sta facendo molto bene sulla piattaforma digitale Valve e la parentesi di Anno 117: Pax Romana della scorsa settimana pare si sia già conclusa, con lo strategico crollato al quattordicesimo posto.
Dietro ARC Raiders, dopo le vendite di Steam Deck, troviamo Battlefield 6, che ha superato Call of Duty: Black Ops 7 raggiungendo la seconda posizione fra i giochi di maggior successo su Steam, seguito in questo caso da Risk of Rain 2, EA Sports FC 26, Dispatch e Hearts of Iron IV.
- ARC Raiders
- Steam Deck
- Battlefield 6
- Risk of Rain 2
- Risk of Rain 2: Alloyed Collective
- EA Sports FC 26
- Dispatch
- Hearts of Iron IV
- Call of Duty: Black Ops 7
- Ghost of Tsushima: Director's Cut
Per quanto concerne Call of Duty: Black Ops 7, la situazione a livello di numeri non è ancora chiara e i fattori in ballo sono parecchi, in primis l'inclusione del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass che ha sicuramente influito sulle vendite totalizzate su Steam.
Lo scontro si sposta sul supporto post-lancio
Fra pochi giorni debutterà la Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops 7, che a quanto pare è gigantesca ed è strapiena di contenuti fra mappe, modalità, armi ed eventi, questi ultimi caratterizzati anche dalla presenza di nemici inediti e titanici.
Lo scontro con Battlefield 6 (e con ARC Raiders, a questo punto) si sposterà dunque sul piano del supporto post-lancio, un fattore determinante per ogni produzione live service ma che quest'anno assume i connotati di un'ancora maggiore rilevanza proprio per via dell'agguerrita concorrenza.