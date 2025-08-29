Perché sono tutti impazziti per Battlefield 6

Battlefield 6 non è il quinto titolo con più wishlist di Steam per niente: tra le sue funzionalità, i suoi approcci e i suoi piani per il futuro ha delineato un quadro che ha sorpreso non solo i fan storici della saga, ma anche chi ne è stato storicamente lontano.

I meriti tecnici, che analizzeremo, sono parecchi e lo zampino di Vince Zampella è evidente, ma non basta compilare una lista della spesa che i fan postano su Reddit da quasi un decennio per azzeccare un gioco: serve intercettare e "curare" tutti quei dolori che l'intera community degli amanti degli FPS arcade lamenta da anni.

Quella di Battlefield 6 è stata una beta da record: più di mezzo milione di giocatori contemporanei al suo picco solo su Steam , code al login da 100.000 persone e, vero traguardo della serie, un'attesa nella community che mancava, così intensa, dai tempi di Battlefield One.

Tutti (o quasi) i desideri sono stati esauriti

Battlefield 2042 è stato, secondo molti, il punto più basso dell'intero franchise anche a causa della trasformazione forzata in hero shooter e dell'infinità di problemi tecnici che hanno reso il gioco praticamente ingiocabile per mesi. La poca distruttibilità degli ambienti, le mappe vuote e prive di personalità e il sistema di operatori, poi, hanno reso il gioco un'esperienza Battlefield completamente snaturata.

Il ritorno delle classi e delle sinergie di squadra è stato forse il punto di maggior forza della beta di Battlefield 6

Vince Zampella, il papà di Medal of Honor Allied Assault, della Infinity Ward di Modern Warfare 1 e 2, e della Respawn di Titanfall 1 e 2, sapeva bene da dove partire: reinserire il sistema delle classi, ritrovare attraverso il design delle mappe il flusso di gioco tipico del franchise e rimettere in piedi un sistema di progressione che premia la coordinazione di squadra.

Una cosa, punto di frizione ma anche di apprezzamento di 2042, è stata mantenuta: le cosiddette armi aperte, quindi svincolate dal sistema di classi. In Battlefield 6 i genieri, per esempio, oltre alla loro classica mitraglietta, potranno impugnare i fucili d'assalto o le mitragliatrici pesanti delle altre unità. Fortunatamente, però, già nella beta abbiamo visto una modalità con le armi bloccate per ridare ai fan l'esperienza originale di cui erano alla ricerca.

Già nella beta abbiamo visto una grande varietà di armamenti interessanti e un sistema di progressione ragionato che premia la sinergia di squadra

Giocando alla beta, priva di grossi problemi tecnici per lo stupore di gran parte degli utenti, il gameplay aveva la giusta velocità e ritmo, abbastanza "realismo" e il corretto quantitativo di caos. L'ambientazione contemporanea era la più richiesta e le armi, riconoscibili per ruolo e funzione, erano ciò di cui la community aveva bisogno.

Non solo, a parte il leggero sbilanciamento della classe assalto e i giganteschi flare dei cecchini, il resto del gioco ha funzionato benissimo in beta a livello di esperienza: Battlefield promette di essere l'epitome dello sparatutto arcade su larga scala ed è esattamente ciò che la beta ha offerto. Veicoli che esplodono, cecchinate impossibili, edifici abbattuti a colpi di RPG, stragi con il defibrillatore e la torcia per le riparazioni sono state all'ordine del giorno e non sono sembrate fuori posto nel caos dei grandi (ma non troppo) teatri di guerra di Battlefield 6.