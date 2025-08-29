I giochi con più wishlist su Steam ora che Silksong ha una data di uscita

Da più di tre anni a dominare questa classifica è Hollow Knight: Silksong, il sequel del metroidvania di Team Cherry che ha venduto più di 15 milioni di copie. Il mistero legato alla sua data di uscita non ha fatto altro che alimentarne la sua fama, ma ora sappiamo che l'attesissimo titolo con protagonista Hornet uscirà il 4 settembre. Quindi chi sono adesso i pretendenti al trono di gioco più atteso dalla community di Steam?

Essere nella top 10 dei giochi con più aggiunte alla lista dei desideri (in gergo wishlist) di Steam è motivo di grande orgoglio per uno sviluppatore. Significa che quello su cui sta lavorando, mostrato durante una presentazione o tramite un trailer, ha lasciato un segno così forte che gli utenti della piattaforma Valve lo hanno cercato e aggiunto per ricevere ogni aggiornamento appena esce.

Subnautica 2

Subnautica 2 è molto atteso, così atteso che il suo recente rinvio al 2026 ha causato una controversia davvero imponente e una causa con in ballo più di 250 milioni di dollari. È il sequel del survival crafting subacqueo di Unknown Worlds Entertainment che promette biomi più grandi, variegati e pieni di possibilità rispetto al passato. Il successo del primo capitolo della serie è stato straordinario, con più di sei milioni di copie vendute, quindi è naturale che il sequel sia molto atteso.

Subnautica 2 è al centro di molte polemiche per via del suo rinvio (deciso unilateralmente dall'editore) al 2026

A luglio, però, Krafton, che possiede Unknown Worlds, non ha solo rinviato il titolo al 2026, ma ha licenziato diversi direttori di produzione del gioco. Quando lo sviluppatore di PUBG ha acquisito UW per 500 milioni di dollari nel 2021 ha aggiunto sul piatto delle contrattazioni altri 250 milioni di bonus legati a non meglio definiti "obiettivi di produzione" da raggiungere entro il 2025. Subnautica 2 avrebbe dovuto uscire entro la fine dell'anno garantendo così allo studio di raggiungere (visto l'oceano di wishlist e interesse) quei fantomatici obiettivi. Il rinvio e i licenziamenti renderanno questa cosa di fatto impossibile, per questo i licenziati sono ora in causa con Krafton.

L'editore sudcoreano afferma (e ci sarebbero dei leak verificati da GamesIndustry.biz a confermarlo) che il rinvio è dovuto alle negligenze dei direttori di produzione, che avrebbero voluto lanciare in Early Access un gioco non rifinito e senza alcune funzioni chiave. Report interni all'azienda dello scorso aprile, però, indicano che lo sviluppo sta andando secondo i piani e che il gioco sarebbe arrivato in accesso anticipato a fine anno contenendo quanto promesso. La causa, il rinvio, le liti e il mistero aziendale non fanno che tenere vivo il braciere di Subnautica 2 che diventerà il gioco più atteso di Steam non appena uscirà Silksong.