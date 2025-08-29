0

Claude, Anthropic addestrerà i suoi modelli utilizzando le chat: ecco come disattivare l’opzione

Anthropic aggiornerà i termini e le condizioni per i piani consumer di Claude e inizierà ad addestrare i suoi modelli con le chat degli utenti. Sarà possibile accettare o rifiutare in qualsiasi momento.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/08/2025
Anthropic Claude

Anthropic sta aggiornando Termini e Privacy per quanto riguarda Claude. Secondo quanto riportato, infatti, inizierà ad utilizzare le chat dell'utente per addestrare i suoi modelli. Tuttavia, questa opzione può essere disattivata facilmente. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Cosa cambia

Anthropic sostiene di star aggiornando i termini e le condizioni per i piani consumer di Claude affinché i modelli siano più "capaci e utili" e per rafforzare le salvaguardie contro abusi. Proprio per questo motivo verranno utilizzate le chat degli utenti, nonché le sessioni di coding, per addestrare l'IA. Per fortuna questa opzione può essere disattivata senza alcun problema, quindi gli utenti saranno liberi di decidere se acconsentire all'uso dei dati per l'addestramento.

I nuovi termini di Claude
Accettando, infatti, gli utenti saranno soggetti all'uso dei dati sulle conversazioni sia nuove che recuperate. Queste conversazioni verranno conservate fino a cinque anni (i cambiamenti riguardano i piani Free, Pro e Max, mentre non si applicano a Claude For Work, Claude for Education e Claude Gov). Se non fate una scelta entro il 28 settembre 2025, non sarà più possibile continuare a usare Claude.

Class action per violazione del copyright: Anthropic raggiunge un accordo Class action per violazione del copyright: Anthropic raggiunge un accordo

Ricordiamo che le chat verranno quindi conservate fino a cinque anni e l'aggiornamento riguarda esclusivamente le conversazioni coperte dai nuovi termini. In precedenza, invece, la conservazione si limitava a 30 giorni o due anni nel caso di violazioni particolari. Inoltre, le chat cancellate non verranno utilizzate in alcun modo.

Come disattivare l’opzione

Disattivare l'utilizzo dei dati è molto semplice. Vedrete infatti un pop-up "Aggiornamenti ai Termini per i Consumatori e alle Politiche" con un interruttore impostato su On. Se non volete acconsentire, basterà cliccare su quest'ultimo, passando quindi su Off. Se in futuro doveste cambiare idea, sarà possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento. Infine, Anthropic sostiene di utilizzare strumenti in grado di filtrare oppure offuscare eventuali dati sensibili.

