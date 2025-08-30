Lo sviluppo di Dragon Quest I & II HD-2D Remake è ufficialmente completo: non ci saranno ritardi

Dragon Quest I & II HD-2D Remake sarà pubblicato a ottobre e ora abbiamo la certezza che non ci saranno ritardi poiché lo sviluppo del gioco è ufficialmente completo.

Il messaggio degli autori di Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Come potete vedere nel tweet qui sotto, l'account di Dragon Quest ha scritto: "Dragon Quest I & II HD-2D Remake è ufficialmente gold. Ecco una foto di Yuji Horii, padre di Dragon Quest, e Masaaki Hayasaka produttore di Dragon Quest I & II HD-2D Remake, che celebrano l'occasione!"

"Mancano solo due mesi alla pubblicazione su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC, il 30 ottobre! Chi altro non vede l'ora?" e in allegato vediamo la foto dei due sviluppatori con in mano le versioni fisiche del videogioco.

Non è la prima volta che i due condividono una fotografia di questo tipo, visto che era accaduto lo stesso con Dragon Quest III HD-2D Remake, che ricordiamo è un prequel del primo e secondo capitolo quindi può essere giocato prima.

Ora che il gioco è ufficialmente completo, il team probabilmente userà il tempo rimanente per rifinire vari dettagli e correggere bug, oltre che iniziare a lavorare ai contenuti post-lancio. Infine, vi lasciamo alla recensione di Dragon Quest 3 HD-2D Remake.