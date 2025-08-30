24 GPU di NVIDIA sono alla base di un laser uccidi-erbacce per coltivatori: il video di presentazione è epico

Il video del laser uccidi erbacce potenziato da 24 GPU

La particolarità è che questo modulo utilizza ben 24 GPU di NVIDIA: supponiamo che presto saranno in grado di farci girare sopra Crysis, ma questo è un altro problema. L'idea è "semplice" come potete vedere nel video ufficiale, che sa essere veramente drammatico ed epico per ragioni che non comprendiamo.

Il mercato di massa (dei coltivatori) può comprare il "LaserWeeder G2" che con a sua forza computazionale può "identificare e incenerire fino a 10.000 erbacce in un minuto". Inoltre, il macchinario raccoglie dati e poi li usa con uno strumento di classificazione che contribuisce a un database di 65 milioni di immagini per semplificare il riconoscimento delle erbe infestanti. In questo modo i modelli alla base di questi macchinari continuano ad evolversi per le future generazioni di dispositivi.

Il vantaggio ovviamente è che non è necessario usare grandi dosi di diserbanti, quindi le culture sono più sane. I primi modelli di questo dispositivo sono stati messi in vendita a partire dal 2018 e da allora oltre 150 sono stati venduti: un numero non enorme, ma consideriamo che il G2 600 costa 1,4 milioni di dollari più un abbonamento annuale per il supporto. Considerate poi che ci sono diverse dimensioni e il modello G2 1800 pare costare fino a 1,7 milioni. Inoltre, il macchinario è lento e per coprire un campo da 6 chilometri quadrati sono necessari dieci giorni di lavoro.

Si tratta quindi di un prodotto di nicchia, ma con la riduzione dei prezzi e la velocizzazione del processo potrebbe diventare un nuovo macchinario di punta nel mercato della coltivazione, ovviamente per la felicità di NVIDIA che potrebbe avere tanti nuovi clienti per le proprie GPU. Ricordiamo poi che NVIDIA RTX Blackwell prepara la nuova era del rendering neurale e del gaming con IA.