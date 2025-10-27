Liam Hemsworth non era convinto di diventare il protagonista della serie The Witcher al posto di Henry Cavill

L'attore Liam Hemsworth prenderà il posto di Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia nella quarta e nella quinta stagione di The Witcher , che porteranno alla conclusione della serie. Tuttavia, non era certo di volerlo fare, in un primo momento, come dichiarato in un'intervista a RadioTimes. Stando alle sue parole era "abbastanza riluttante" a firmare dopo essere stato contattato per il ruolo.

Un ruolo difficile

"Avevo molte preoccupazioni e domande. Ero un grande fan del videogioco, poi ho guardato la serie e ne sono diventato fan, e ho letto anche i libri," ha spiegato.

Hemsworth ha detto che la sua titubanza era legata al fatto che la serie Netflix aveva già una base di fan consolidata e appassionata, che apprezzava Cavill come Geralt: "Penso che, se non fossi stato un fan io stesso, se non mi fosse importato della serie, non mi sarei unito al cast. Il motivo per cui l'ho fatto è proprio perché ero un fan, e perché credevo di poter rendere giustizia a questo personaggio. Pensavo di poter offrire un'interpretazione interessante di questa parte della storia," ha dichiarato.

Nello stesso articolo, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha spiegato che, quando Cavill ha deciso di lasciare, il team sapeva di voler mantenere l'aspetto di Geralt il più simile possibile al suo, pur con un nuovo interprete: "Sapevamo che c'erano elementi fondamentali da preservare in Geralt, ovviamente, il suo aspetto doveva rimanere lo stesso. È un essere umano diverso, ma ci sono tante cose che sono ormai sinonimo di Geralt, come la parrucca bianca, gli occhi gialli, il cuoio nero, il fatto che non indossi indumenti colorati, e il modo in cui cammina."

Allo stesso tempo, Schmidt Hissrich ha aggiunto che Hemsworth ha lavorato molto per creare una versione personale e unica di Geralt: "Doveva rendere Geralt suo, ed era davvero importante permettergli di farlo, di esplorare e scoprire il personaggio," ha spiegato.

La quarta stagione di The Witcher debutterà su Netflix il 30 ottobre, e tra i nuovi membri del cast ci sarà anche Laurence Fishburne, star di Matrix. Una quinta e ultima stagione arriverà in seguito, in data ancora da destinarsi.