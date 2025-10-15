Il nuovo trailer di The Witcher: Stagione 4 presenta Laurence Fishburne nei panni di Emiel Regis

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer della Stagione 4 della serie TV The Witcher , per mostrare Laurence Fishburne nei panni di Emiel Regis (meglio: Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy), personaggio che dovreste conoscere molto bene, sia che abbiate letto i libri di Andrzej Sapkowski, sia che abbiate giocato l'espansione Blood and Wine di The Witcher 3: Wild Hunt .

Il Regis giusto?

Nel trailer vediamo Regis emergere dal folto di un bosco e salutare Geralt e i suoi compagni di viaggio, parlando con il suo tipico linguaggio forbito: "Vi suggerisco di mettere via le vostre armi brave persone. Non ci sarà bisogno di utilizzarle. Come potete vedere, non ho spade. Né ho con me nulla che si possa chiamare un attraente bottino. Il mio nome è Emil Regis, sono un barbiere chirurgo. Puzzi esattamente come una spezieria. Eh sì! Perché ti stavi nascondendo? Per la guerra amico mio. Quale posto migliore per sottrarmi alle violente inclinazioni dei vivi, se non questo in mezzo ai morti?"

La statura attoriale di Laurence Fishburne è fuori discussione, considerando la grande quantità di ruoli importanti che ha interpretato, a partire da quello di Morpheus nella serie Matrix.

Morpheus a parte, la sua carriera è davvero incredibile. Solo di recente può annoverare la partecipazione in Megalopolis di Francis Ford Coppola e in John Wick 4 di Chad Stahelski. Considerando che fa cinema dal 1975 e che è stato candidato anche a molti premi prestigiosi, tra Oscar, Emmy e Golden Globe, c'è solo da rimanere ammirati.

Sicuramente non è il Regis che ci aspettavamo, ma scopriremo guardando la serie se è il Regis giusto.