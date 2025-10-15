Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium tremeranno di fronte ai giochi annunciati per ottobre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato quali saranno i giochi aggiunti al Catalogo giochi di ottobre 2025 per gli abbonati Extra e Premium di PlayStation Plus, e i titoli del Catalogo Classici per gli abbonati Premium. Saranno tutti disponibili a partire dal 21 ottobre 2025. Naturalmente, vista l'incombenza della festività di Halloween, non mancano i giochi horror. Tutti i titoli saranno disponibili dal 21 ottobre.