Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium tremeranno di fronte ai giochi annunciati per ottobre

Sony ha annunciato i giochi che saranno aggiunti al Catalogo e ai Classici di PlayStation Plus nel mese di ottobre: non mancano gli horror.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/10/2025
Sony Interactive Entertainment ha annunciato quali saranno i giochi aggiunti al Catalogo giochi di ottobre 2025 per gli abbonati Extra e Premium di PlayStation Plus, e i titoli del Catalogo Classici per gli abbonati Premium. Saranno tutti disponibili a partire dal 21 ottobre 2025. Naturalmente, vista l'incombenza della festività di Halloween, non mancano i giochi horror. Tutti i titoli saranno disponibili dal 21 ottobre.

L'elenco dei giochi

Ma ora bando alle ciance e vediamo quali giochi potranno giocare questo mese gli abbonati Premium e Extra.

I giochi aggiunti al PlayStation Plus Extra e Premium a ottobre 2025

Nel Catalogo giochi, saranno aggiunti:

  • As Dusk Falls (PS5, PS4)
  • Poppy Playtime: Chapter 1 (PS5, PS4)
  • Silent Hill 2 (PS5)
  • Until Dawn (PS5)
  • V Rising (PS5)
  • Wizard with a Gun (PS5)
  • Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)
Il catalogo dei Classici sarà invece arricchito da:

  • Tekken 3 (PS5, PS4)

Il giochi più grossi, se così li vogliamo chiamare, sono sicuramente il remake di Silent Hill 2 e Yakuza: Like a Dragon, che rappresentano una scelta vincente per chi non li ha giocati. Nel primo si impersona James Sunderland alla ricerca della moglie nella ridente Silent Hill. Chiaramente troverà tutt'altro ad aspettarlo. Yakuza Like a Dragon racconta invece la storia di Ichiban Kasuga e del suo ritorno in società dopo 18 anni di carcere. Scoperta la distruzione del suo clan, si unisce a un gruppo di emarginati per indagare sulla sua famiglia e affrontare le sfide di Yokohama.

