Wreckfest 2 è disponibile da oggi su Steam in accesso anticipato, ecco il trailer

Wreckfest 2 è disponibile da oggi su Steam in accesso anticipato: lo conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bugbear Entertainment, che passa ancora una volta in rassegna le tante peculiarità di questo gioco di guida all'insegna della distruzione.

Dopo il grande successo del primo episodio, il team di sviluppo desidera portare la sua esperienza in stile demolition derby a un nuovo livello, ed è per questo che la già sofisticata tecnologia relativa agli impatti e alle deformazioni è stata ulteriormente migliorata ed è ancora più realistica.

Chi ha amato alla follia l'originale Wreckfest avrà pane per i propri denti, visto che il sequel non si limita a riproporre la formula del capitolo d'esordio, bensì la arricchisce con tante nuove idee e mette in campo una grande cura nei confronti di ogni singolo dettaglio.

Va vista proprio in quest'ottica la scelta di utilizzare ancora una volta l'accesso anticipato: durante questa fase gli utenti potranno contribuire allo sviluppo del gioco tramite i loro feedback, così da plasmare tutti insieme una versione finale straordinaria.