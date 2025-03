Il nuovo chip Snapdragon 8s Elite arriverà ad aprile, secondo un rumor

Nel corso degli ultimi anni, Qualcomm ha attuato alcuni cambiamenti piuttosto significativi per la nomenclatura dei suoi processori. Ci eravamo lasciati lo scorso anno con il lancio del chip Snapdragon 8 Elite, protagonista di gran parte degli smartphone top di gamma del 2025 come Samsung Galaxy S25 e tanti altri. In particolare, secondo un rumor delle ultime ore, Qualcomm potrebbe lanciare a breve il nuovo chip Snapdragon 8s Elite: scopriamone insieme tutti i dettagli e le specifiche attese.

Cosa aspettarsi dal nuovo chip di Qualcomm Per chi non fosse esattamente a conoscenza della nomenclatura utilizzata da Qualcomm e contrariamente al pensiero comune della maggior parte delle compagnie produttrici, i modelli "s" dei loro chip rappresentano delle vere e proprie versioni meno prestanti della loro controparte standard, che si rifanno solitamente al modello top di gamma della generazione precedente, come avvenuto nel caso di Snapdragon 8s Gen 3. Snapdragon 8s Elite Dall'anno scorso il processore top di gamma ha subito un sostanziale cambiamento nella sua nomenclatura, con l'utilizzo del suffisso "Elite": se così fosse, il nuovo chip dovrebbe verosimilmente chiamarsi Snapdragon 8s Elite. Non conosciamo al momento le esatte specifiche tecniche del nuovo processore, che verranno senz'ombra di dubbio divulgate a breve dalla compagnia produttrice.