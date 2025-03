WD_Black SN7100, la recensione del nuovo SSD NVMe pensato per PC handheld e laptop

Nel mondo dei PC handheld e dei laptop, l'efficienza energetica è un fattore cruciale. Un componente che può incidere significativamente sui consumi è l'SSD, soprattutto se ad alte prestazioni. Ecco perché Western Digital ha progettato il nuovo WD_Black SN7100, un SSD NVMe PCIe 4.0 che punta a ridurre al minimo l'assorbimento di energia, senza sacrificare le performance. Abbiamo testato a fondo questo nuovo drive, analizzandone le prestazioni e i consumi in diverse condizioni di utilizzo. Nella nostra recensione del WD_Black SN7100 proveremo a capire se questo nuovo modello, nella versione da 2 TB, mantiene le promesse e se rappresenta davvero la scelta ideale per chi cerca un SSD ad alta efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche del WD_Black SN7100

Il WD_Black SN7100 è un SSD (Solid State Drive) NVMe (Non-Volatile Memory Express) che utilizza l'interfaccia PCIe 4.0 x4 per garantire elevate velocità di trasferimento dati. Il suo formato M.2 2280 lo rende compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, inclusi laptop e PC handheld, con l'unica eccezione rilevante di Steam Deck.

Il WD_Black SN7100 dentro la sua confezione originale

Il cuore di questo SSD è il controller SanDisk A101-000172-A1, affiancato da memorie Western Digital TLC 3D NAND. Questa combinazione permette al drive di raggiungere velocità di lettura sequenziale fino a 7.250 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 6.900 MB/s. Per quanto riguarda le prestazioni random, un aspetto fondamentale per l'utilizzo quotidiano, l'SN7100 offre fino a 1.000.000 IOPS (Input/Output Operations Per Second) in lettura e fino a 1.400.000 IOPS in scrittura (per i modelli da 1TB e 2TB). Questi valori, seppur elevati, variano leggermente a seconda della capacità dell'unità.

Un aspetto distintivo di questo SSD è, come detto, l'attenzione all'efficienza energetica. Grazie all'architettura senza DRAM, il WD_Black SN7100 è progettato per consumare meno energia rispetto ai modelli concorrenti, senza compromettere le prestazioni e l'affidabilità. Secondo l'azienda, offre fino al 35% di prestazioni complessive più veloci rispetto alla generazione precedente, il WD_BLACK SN770, garantendo al contempo un'efficienza energetica ottimale.

La dashboard Western Digital

Riguardo la durata invece, il drive offre una longevità (TBW, Terabytes Written) variabile a seconda della capacità: 300 TBW per il modello da 500 GB, 600 TBW per quello da 1 TB e 1.200 TBW per il taglio da 2 TB. La garanzia offerta da Western Digital è quella tipica di 5 anni.

Lato software, si può poi scaricare una dashboard dedicata per monitorare la salute dell'SSD ed eseguire aggiornamenti al firmware. In più permette di attivare una modalità "gioco", che rileva il gameplay e attiva funzionalità come la gestione termica adattiva e il caricamento predittivo per una maggiore velocità.

Il WD_Black SN7100 pronto all'uso

Il prezzo di listino suggerito è di 65,99€ per il modello da 500 GB, 87,99€ per quello da 1 TB e 159,99€ per la versione da 2 TB.

Scheda tecnica WD_Black SN7100