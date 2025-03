Una nuova replica di Amiga 1200 è in lavorazione presso Retro Games, ma ci sono alcuni problemi legali

Retro Games ha pubblicato in precedenza Amiga 500 Mini , Commodore 64 Mini e Atari 400 Mini , versioni rimpicciolite con tastiera non funzionante, ma ha anche lanciato, successivamente, delle versioni a dimensione standard e con tastiera funzionante di Commodore 64 e ZX Spectrum, e ora vorrebbe effettuare qualcosa del genere anche con Amiga.

Una soluzione sembra sia "in vista"

Il dispositivo è stato già progettato presso Retro Games, ma la compagnia non può procedere alla produzione a causa di una disputa legale che è emersa con Hyperion Entertainment, azienda responsabile del sistema operativo AmigaOS 4, che a quanto pare sta bloccando tutta la questione.

Una pubblicità originale di Amiga 1200

"Come tutti sanno, è da tempo nostra intenzione rilasciare un sequel completo di A500 Mini nel primo trimestre del 2025", ha dichiarato la società, tuttavia "Nonostante i migliori sforzi del nostro team e dei nostri partner, purtroppo non sarà possibile farlo entro questa scadenza".

La produzione ovviamente non riuscirà a rispettare il periodo di uscita comunicato in precedenza, ma evidentemente Retro Games non ha intenzione di arrendersi. D'altra parte, Hyperion pare abbia cercato di contrastare in precedenza anche il lancio di Amiga 500 Mini, la quale è però riuscita ad arrivare sul mercato.

"I nostri amici di Amiga e Cloanto, che ci hanno supportato durante lo sviluppo del C64, del Vic 20 e dell'A500 Mini, stanno lavorando instancabilmente per risolvere la questione nel più breve tempo possibile. Tuttavia, i nostri partner di produzione e vendita al dettaglio hanno scelto di posticipare l'uscita della nostra macchina full-size fino a quando la situazione legale non sarà completamente risolta", si legge nella comunicazione di Retro Games.

"Nel prossimo futuro condivideremo ulteriori dettagli sulla macchina stessa, tra cui immagini, caratteristiche e line-up di software, compreso un gioco nuovo di zecca che farà il suo debutto sulla macchina. Inoltre, comunicheremo una nuova data di uscita, che sarà il più presto possibile".

L'azienda riferisce comunque che una soluzione sembra "sia in vista" e che la nuova macchina si chiamerà "A1200".