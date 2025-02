Intel Core Ultra 9 285H: si può giocare con un portatile senza scheda video discreta?

Come detto, lo abbiamo provato negli ultimi giorni e, nonostante sia un PC pensato principalmente per l'uso da ufficio, in questo articolo vi andremo a raccontare come si è comportato con i giochi, inclusi i tripla A più recenti.

Uno dei primi portatili a montare questo processore è l' MSI Prestige 16 AI Evo B2HMG che abbiamo potuto provare in questi giorni grazie a una nuova collaborazione con MSI: nello specifico, la configurazione di test in nostro possesso monta una CPU Intel Core Ultra 9 285H con GPU integrata Intel Arc 140T. Questa scheda si basa sulla nuova architettura Xe-LPG+ (nome in codice Alchemist+), ha 8 Xe core, frequenza di clock fino a 2.35 GHz e gestisce il Ray Tracing. Supporta inoltre XMX (eXtended Matrix Extensions), ovvero un set di istruzioni progettate per accelerare i calcoli con le matrici, che sono le operazioni matematiche fondamentali per l'intelligenza artificiale e il deep learning.

Il prezzo di listino è di circa 1300 dollari , ma al momento della scrittura dell'articolo il laptop non è ancora in vendita in questa configurazione in Italia. Ci aspettiamo comunque un cartellino che si aggiri intorno ai 1600€.

La scocca, in alluminio, risulta robusta , senza scricchiolii, ma stonano un po' le cornici intorno allo schermo, troppo ingombranti soprattutto in basso: rendono il portatile più grande di quanto ci saremmo aspettati da un 16 pollici. La necessità di un alimentatore da almeno 100W per la ricarica influenza poi negativamente la portabilità perché, pur avendo due ingressi USB-C con Power Delivery, non potrete chiaramente utilizzare un caricabatterie da smartphone o tablet.

I videogiochi

Passando ai giochi, l'MSI Prestige 16 AI Evo B2HMG si è dimostrato in grado di far girare un buon numero dei titoli testati, anche se in alcuni frangenti i compromessi sono degni di nota. Ma, prima di proseguire, segnaliamo che per i test abbiamo optato per una risoluzione standard in 16:9, così da avere risultati più "normali" e farci un'idea più chiara delle capacità del processore. Se non indicato diversamente, poi, abbiamo giocato con il cavo collegato e le impostazioni di assorbimento energetico su "prestazioni massime".

Non appena si passa su titoli un po' meno impegnativi, la GPU mostra capacità di tutto rispetto, tanto da permetterci anche qualche test con il profilo bilanciato a batteria. Lo abbiamo provato con Shadow of the Tomb Raider, F1 2024 e Hades 2. Come potete vedere, con il solito profilo "prestazioni massime" e PC collegato all'alimentatore, Shadow of the Tomb Raider ed F1 2024 ci permettono di giocare ai preset massimi oltre i 30 FPS (rispettivamente con XeSS ed FSR, entrambi su qualità). Senza cavo invece, dobbiamo scendere a qualità "alto" per F1 24, ma le prestazioni del laptop rimangono buone. Titoli più leggeri come Hades 2 poi, si possono giocare abbastanza tranquillamente al massimo della qualità grafica a 1440p raggiungendo gli agognati 60 FPS.

Monster Hunter Wilds al momento non è un gioco amichevole per le CPU con grafica integrata

Per testare invece il massimo delle potenzialità della grafica integrata di ultima generazione, abbiamo messo il portatile alla prova anche di giochi più impegnativi. E siamo partiti da Monster Hunter Wilds che è sicuramente il titolo più complesso da gestire tra quelli che abbiamo provato. Tra l'altro nelle condizioni di ottimizzazione attuali pare ingiocabile anche su Steam Deck. Con le impostazioni grafiche al minimo, Frame Generation e FSR su Ultra performance siamo riusciti a superare i 30 FPS di media senza dover scendere sotto i 1080p di risoluzione di partenza, ma i risultati a schermo non sono particolarmente gradevoli e la stabilità riscontrata non è idonea ad un action di questo tipo. Altro benchmark impegnativo è stato quello di Black Myth: Wukong: il test di Game Science ci ha permesso di arrivare quasi a 60 FPS con FSR impostato su qualità (75%), con i dettagli grafici al minimo. Cyberpunk 2077 ha dimostrato invece la consueta versatilità, tanto da riuscire ad avvicinarsi ai 60 FPS, con le impostazioni "Steam Deck", un minimo di ray tracing ed FSR 3 su Qualità. Returnal si è dimostrato più impegnativo, ma con le impostazioni grafiche al minimo siamo comunque riusciti a testarlo stando ben sopra i 30 FPS anche a 1440p. Su Baldur's Gate III abbiamo sfruttato l'FSR 2 su qualità per poterci mantenere intorno ai 30 FPS a 1440p; in Full HD la fluidità è buona, ma anche qui non si può pensare di andare molto sopra le impostazioni minime. Sul nuovissimo Kingdom Come: Deliverance II, invece, va addirittura meglio, ma il gioco risulta comunque piuttosto impegnativo anche con le impostazioni grafiche al minimo e l'FSR impostato su qualità.