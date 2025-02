Killing Floor 3 si mostra in un video di gameplay tratto dalla beta

Vediamo quindi la squadra di combattenti affrontare ondate di Zed sempre più numerose , utilizzare dei pod per il ripristino delle munizioni e l'acquisto di nuove e più potenti armi, quindi spostarsi verso una diversa zona della mappa per continuare la missione.

Il filmato mostra alcuni degli scenari che avremo modo di visitare nel gioco, e in cui viene ribadita la formula in stile orda che caratterizza da sempre il franchise, sebbene stavolta la storia sia stata proiettata nel futuro anziché all'alba dell'infezione che ha devastato il mondo.

L'abbiamo provato

Come saprete, alcuni giorni fa abbiamo provato Killing Floor 3 in compagnia degli sviluppatori, affrontando alcune missioni e verificando la solidità di un gameplay che non sembra aver sofferto particolaremente il passare degli anni, mantenendosi frenetico e divertente anche grazie ad alcune novità.

Certo, riproporre il medesimo impianto potrebbe generare stanchezza in chi ha già investito decine e decine di ore sui primi due episodi della serie targata Tripwire Interactive, dunque bisognerà attendere la versione completa per capire come sia messo il gioco in termini di varietà e contenuti.