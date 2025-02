DOOM: The Dark Ages si ispira al Batman delle origini, avrà le mappe più grandi di sempre

Dall'ampio coverage comparso sull'ultimo numero di EDGE emerge che DOOM: The Dark Ages si ispira al Batman delle origini, in particolare Year One e Il Ritorno del Cavaliere Oscuro: queste sono alcune delle opere da cui gli sviluppatori del gioco hanno tratto spunto per il gioco.

I dettagli rivelati dalla rivista sono tuttavia numerosi e riguardano molti degli aspetti di questo progetto; a cominciare dalla trama, che in questo caso avrà un ruolo di maggiore rilevanza anziché dipanarsi esclusivamente per mezzo di messaggi e note sparsi in giro per i livelli.

A tal proposito, DOOM: The Dark Ages includerà le mappe più grandi di sempre per la serie, con gli scenari che verranno esplorati in maniera graduale, partendo dalle zone interne per arrivare poi ad ampi spazi aperti, presentando un approccio in stile sandbox.

Secondo gli sviluppatori, sarà necessaria più o meno un'ora per completare ognuno dei livelli che compongono la campagna, ma andando alla ricerca di tutti i collezionabili e i segreti sarà possibile estendere parecchio la durata dell'esperienza.