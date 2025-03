È disponibile il gioco gratis di oggi su Epic Games Store: ecco come ottenerlo, i prossimi sono misteriosi

Come di consueto, anche questo giovedì è caratterizzato dall'arrivo del gioco gratis di Epic Games Store come regalo settimanale disponibile da oggi, in questo caso con un titolo che farà la gioia degli appassionati di dinosauri e di gestionali, visto che si tratta di Jurassic World Evolution 2 .

Un ottimo gestionale a base di dinosauri

Si tratta peraltro davvero di un ottimo regalo: Jurassic World Evolution 2 rappresenta un miglioramento in ogni senso del primo capitolo della serie, ovvero un gestionale nel tipico stile di Frontier Development ma caratterizzato dalla celebre licenza di Jurassic World/Park.

Come potete leggere nella nostra recensione di Jurassic World Evolution 2, oltre a migliorare la grafica il nuovo capitolo ha incrementato contenuti, elementi e situazioni di gioco, peraltro continuando a espandersi nei mesi successivi al lancio (come con la grossa espansione Dominion Biosyn) e raggiungendo una forma particolarmente ampia e completa a questo punto, come vero e proprio punto di riferimento nel genere.

Per quanto riguarda invece la prossima settimana, i giochi gratis non sono ancora noti: sembra che siano due, a giudicare dalle icone presenti sul sito di Epic Games Store, ma non sembrano esserci indizi per capire l'identità dei due titoli in arrivo giovedì prossimo, dunque ci sarà da aspettare l'annuncio ufficiale o qualche possibile leak.