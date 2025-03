PlayStation e KitKat annunciano le uova di Pasqua di quest'anno, con sorprese speciali

In entrambi i casi, la cioccolata è arricchita da croccanti pezzi di wafer, riprendendo il tipico stile dei KitKat ma in forma di uovo di Pasqua.

Le uova PlayStation - KitKat saranno disponibili al pubblico al prezzo consigliato di 9,49€, in due gusti: cioccolato al latte, una sorta di grande classico delle uova di Pasqua, e caramello, per una scelta più "esotica".

Con la Pasqua 2025 in arrivo, Sony Interactive Entertainment Italia annuncia una nuova collaborazione con Nestlé per il lancio di uova di Pasqua PlayStation e KitKat , mettendo dunque insieme il celebre snack con la console Sony, in particolare con la caratterizzazione dedicata ad Astro Bot .

Sorprese a tema PlayStation e un concorso speciale

Come da tradizione, all'interno di ogni uovo, confezionato con un packaging che celebra Astro Bot, ci saranno anche delle sorprese: in questo caso troveremo un KitKat Bunny e un voucher per ottenere una settimana di prova gratuita di PlayStation Plus Premium.

Oltre alla cioccolata, le uova in questione consentiranno così anche di provare il massimo servizio su abbonamento da parte di Sony, con accesso a una vasta libreria di giochi per PS4, PS5 e PC, multiplayer online, giochi mensili, versioni di prova delle ultime uscite e molto altro.

Inoltre, fino al 31 maggio, acquistando un uovo firmato KitKat e PlayStation si potrà partecipare a un concorso con la possibilità di vincere una console PlayStation 5 e una copia fisica del gioco Astro Bot, l'ottimo platform 3D sviluppato da Team Asobi.

Coloro che troveranno all'interno dell'uovo l'esclusivo Golden Ticket a forma di Astro Bot avranno l'opportunità di aggiudicarsi questi premi.