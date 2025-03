LG dice addio agli NFT sui TV: ecco che fine faranno opere da quasi 4.000 euro

Le opere su LG Art Lab

Nel 2022, durante il periodo di massima popolarità degli NFT, LG aveva creato Art Lab con l'obiettivo di "offrire un modo semplice per acquistare, vendere e ammirare arte digitale" direttamente dal proprio televisore. La piattaforma permetteva di scoprire nuove opere d'arte digitali tramite distribuzioni di NFT, acquistabili tramite codice QR e il wallet di criptovalute LG Wallypto.

Un NFT di LG Art Lab

Art Lab, inizialmente basata sulla rete Hedera, si era successivamente estesa a Ethereum. I prezzi degli NFT variavano notevolmente, da poche decine a migliaia di dollari: un'animazione "Bloom" di Bryan Brinkman costava l'equivalente di 59,82 dollari, mentre un'opera in edizione limitata di Amadon superava i 3.800 dollari.

Tuttavia, dal 10 marzo non è stato più possibile effettuare acquisti sulla piattaforma. LG ha comunicato che il team di Art Lab si occuperà di trasferire automaticamente gli NFT degli utenti ai loro wallet entro il 30 aprile. "Con l'evoluzione continua del settore NFT, riteniamo sia il momento giusto per cambiare rotta ed esplorare nuove opportunità", ha dichiarato l'azienda. Come detto, la chiusura definitiva di Art Lab è programmata per il 17 giugno.

Mentre LG chiude Art Lab, Samsung ha un mercato NFT simile per le proprie smart TV, che sembra essere ancora attivo. Voi che cosa ne pensate? Avete mai pensato di acquistare NFT sul vostro TV? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Samsung ha presentato i TV 2025 Neo QLED e OLED, con nuove funzioni IA e risoluzione fino a 8K.