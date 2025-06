Wreckfest 2 si aggiorna, un trailer presenta i nuovi contenuti

Wreckfest 2 ha ricevuto un nuovo aggiornamento che introduce diversi contenuti inediti per arricchire l'accesso anticipato del gioco di guida firmato Bugbear Entertainment, che si era presentato al lancio in una forma decisamente povera.

Già disponibile, l'update segna l'arrivo di due nuove vetture, due circuiti extra e una modalità chiamata Last Man Standing, in cui ci si lancia all'interno di un'arena con l'obiettivo di demolire tutti gli altri veicoli e restare gli unici ancora in grado di muoversi.

Per quanto riguarda le vetture abbiamo invece la Cardinal, una berlina americana solida e maneggevole sebbene un po' anonima sul piano dell'estetica; e il Motorhome, un camper che può sfruttare la propria massa per trasformarsi in un ariete dalla potenza devastante e sbaragliare gli altri piloti.

Infine i nuovi tracciati, rappresentati da un circuito su sterrato in stile banger racing, caratterizzato da un layout sia ovale che a otto, e un'arena per demolizione collocata all'interno di un enorme deposito di rottami, perfetta per le modalità competitive.