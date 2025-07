Banjo-Kazooie potrebbe tornare? Due noti studi di sviluppo sarebbero interessati all'IP di Microsoft

Stando alle informazioni in possesso del giornalista Andy Robinson, Rare non sarebbe interessata a riportare in vita l'IP . Il creative director Gregg Mayles, che secondo alcune fonti avrebbe lasciato lo studio in seguito ai recenti tagli imposti da Microsoft , si sarebbe sempre mostrato contrario all'idea, preferendo concentrarsi su progetti originali piuttosto che guardare al passato.

In questi giorni, quando si parla di Xbox, è inevitabile affrontare temi come licenziamenti, ridimensionamenti di studi storici, chiusure improvvise e progetti cancellati. Tuttavia, nel mezzo di questo scenario difficile, emergono anche alcune notizie incoraggianti - seppur non ufficiali. Secondo quanto riportato dal portale VGC, Microsoft starebbe ricevendo proposte per realizzare un nuovo gioco della serie Banjo-Kazooie .

Toys for Bobs e Moon Studios si stanno facendo avanti?

In particolare, Robinson afferma che Microsoft sta ricevendo dei pitch per un nuovo Banjo-Kazooie da parte di Toys for Bob, ex-studio di Activision Blizzard autore della serie Skylanders, dei remake di Crash Bandicoot, Spyro e di Crash Bandicoot 4. A quanto pare, inoltre, c'è anche un forte interesse da parte di Moon Studios, il team di Ori and the Blind Forest / Will of the Wisps attualmente impegnato con No Rest for the Wicked.





"Per anni si è sempre detto che c'è sempre stato interesse esterno per Banjo, ma loro [la dirigenza di Rare] non erano interessati. Voglio dire, Gregg Mayles è uno che notoriamente non guarda indietro - lo ha detto pubblicamente - preferisce fare cose nuove. L'atteggiamento della leadership dello studio è sempre stato: 'no no no, vogliamo fare qualcosa di nuovo'.", ha riferito Robinson.

"Ma ho sentito che recentemente stanno iniziando ad ascoltare i pitch. Il nome che sento costantemente è quello di Toys for Bob, che vorrebbe davvero farne uno. Curiosamente, ho sentito anche che Moon Studios è molto interessato."

Tenete presente che si tratta di informazioni non ufficiali e dunque da prendere con le pinze. Anche se fossero fondate, non è detto che gli interessi di Toys for Bob e Moon Studios coincidano con quelli di Microsoft, che dopo i recenti tagli alla divisione Xbox sembra meno incline a investire in progetti dal successo commerciale incerto. Del resto, Banjo-Kazooie è un nome che suscita nostalgia e bei ricordi, ma resta sconosciuto alla gran parte del pubblico odierno.