Uno storico ex-Naughty Dog sta per essere premiato: ha lavorato su Crash e Jak and Daxter

L'evento avrà luogo il 12 febbraio 2026 a Las Vegas e il premio sarà presentato dall'attuale capo di Naughty Dog, Neil Druckmann (Uncharted 4, The Last of Us).

A cosa ha lavorato Evan Wells

Wells è parte dell'industria dei videogiochi da trent'anni, perlopiù come membro di Naughty Dog. Ha lavorato a videogiochi come ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, GEX e Gex: Enter the Gecko, ottenendo poi il ruolo di lead designer nelle serie Crash e Jak and Daxter. È stato co-presidente di Naughty Dog e ha guidato lo sviluppo di Uncharted e The Last of Us, prima di ritirarsi nel 2023.

Evan Wells

"Naughty Dog è riuscita a creare giochi davvero incredibili e a lasciare un segno duraturo nell'industria grazie alla leadership incrollabile di Evan e alla fiducia che ha riposto in tutti noi," afferma Druckmann. "So di parlare a nome di molti in tutto il settore nel congratularmi con Evan per questo meritato riconoscimento. È un onore profondo presentargli questa introduzione nella Hall of Fame."

La presidente di AIAS Meggan Scavio ha condiviso pensieri simili: "Siamo onorati di riconoscere Evan Wells per i suoi decenni di leadership creativa e per il suo profondo impatto sull'industria dei videogiochi. Durante il suo incarico in Naughty Dog, Evan ha incarnato ciò che significa gestiore un team con la giusta visione, integrità e un profondo rispetto per il mestiere. Il suo impegno nel coltivare i talenti e nel superare i confini creativi ha plasmato generazioni di sviluppatori e ispirato milioni di giocatori in tutto il mondo. È un privilegio celebrare la sua straordinaria eredità alla 29ª edizione dei D.I.C.E. Awards."

