Il team Firesprite dei PlayStation Studios sta lavorando a un'avventura narrativa per PS6

A suggerirlo è un recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda, volto alla ricerca di un Principal Gameplay Animator chiamato a dare vita al mondo di una "nuova avventura narrativa di prossima generazione , dai toni oscuri e fortemente incentrata sulla storia".

Firesprite , studio britannico parte dei PlayStation Studios e autore di Horizon Call of the Mountain, è attualmente impegnato nello sviluppo di un gioco di "prossima generazione" , presumibilmente destinato a PS6 , o qualunque sarà il nome ufficiale della nuova console di Sony.

Firesprite vuole ridefinire il genere e settare nuovi standard

L'inserzione non entra nei dettagli del progetto, ma lascia trasparire le grandi ambizioni dello studio, che parla di innovazioni capaci di definire nuovi standard nel gameplay, ridefinire il genere delle avventure narrative e raggiungere traguardi inediti grazie alle tecnologie di nuova generazione.

"Collaborando strettamente con gli altri team, ti occuperai di sviluppare e realizzare animazioni giocabili della massima qualità possibile", si legge nell'annuncio. "Il nostro obiettivo è raggiungere una precisione espressiva nei personaggi e nelle emozioni che offra performance distintive, aumenti il coinvolgimento del giocatore e stabilisca un nuovo standard per l'animazione dei personaggi nel gameplay. Come membro del team di animazione, sarai fondamentale nel trasformare questa ambizione in realtà."

"Con obiettivi che mirano a ridefinire il genere, questo titolo punta ai livelli qualitativi di una produzione AAA e pone un forte accento sui personaggi. Atmosfera, narrazione, libertà d'azione e storytelling saranno portati in territori innovativi grazie alla tecnologia di nuova generazione."

Logo di Firesprite

In realtà, la descrizione contenuta in questo annuncio ricorda molto quella di una precedente offerta di lavoro pubblicata da Firesprite lo scorso anno. Anche allora si parlava di un titolo ambizioso, nello specifico un'avventura narrativa destinata a "ridefinire un genere". Tuttavia, in quel caso non si faceva riferimento a toni oscuri né a un progetto di "prossima generazione", suggerendo che possa trattarsi dello stesso gioco, ora inquadrato come parte della futura line-up per la nuova console Sony. Staremo a vedere.