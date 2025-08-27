Il cosplay di Rogue da Cyberpunk 2077 firmato kristy_rein_ è straordinario

Il cosplay di Rogue Amendiares realizzato da kristy_rein_ cattura appieno il carattere dell'affascinante personaggio di Cyberpunk 2077: una mercenaria esperta, regina indiscussa dell'Afterlife e un punto di riferimento fra i suoi colleghi.

Molto più che una semplice figura di supporto, Rogue ha collaborato con gente del calibro di Johnny Silverhand e porta addosso le cicatrici di un'epoca fatta di battaglie e tradimenti, che l'hanno segnata profondamente.

Il ruolo di Rogue durante la campagna di Cyberpunk 2077 è di grande rilevanza: grazie alla sua esperienza e alle sue connessioni, permette a V di accedere a risorse e informazioni che non avrebbe potuto ottenere normalmente.

L'interpretazione realizzata da kristy_rein_ è praticamente perfetta: riproduce i tratti di Rogue, il suo abbigliamento nel dettaglio, la peculiare acconciatura e il makeup, aggiungendo a tutto questo anche uno scenario decisamente adatto al personaggio.