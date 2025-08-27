Il cosplay di Rogue da Cyberpunk 2077 firmato kristy_rein_ è straordinario

Il cosplay di Rogue Amendiares realizzato da kristy_rein_ cattura appieno il carattere dell'affascinante personaggio di Cyberpunk 2077: una mercenaria esperta, regina indiscussa dell'Afterlife e un punto di riferimento fra i suoi colleghi.
Molto più che una semplice figura di supporto, Rogue ha collaborato con gente del calibro di Johnny Silverhand e porta addosso le cicatrici di un'epoca fatta di battaglie e tradimenti, che l'hanno segnata profondamente.
Il ruolo di Rogue durante la campagna di Cyberpunk 2077 è di grande rilevanza: grazie alla sua esperienza e alle sue connessioni, permette a V di accedere a risorse e informazioni che non avrebbe potuto ottenere normalmente.
L'interpretazione realizzata da kristy_rein_ è praticamente perfetta: riproduce i tratti di Rogue, il suo abbigliamento nel dettaglio, la peculiare acconciatura e il makeup, aggiungendo a tutto questo anche uno scenario decisamente adatto al personaggio.
Una lore ormai iconica
Il gioco third party più venduto su Nintendo Switch 2, Cyberpunk 2077 ha ottenuto un successo straordinario anche e soprattutto grazie alla sua incredibile lore, caratterizzata da luoghi e personaggi che sono entrati nel cuore di milioni di appassionati.
Anche la scena dei cosplayer ha reso omaggio al mondo di Cyberpunk 2077 in tantissime occasioni, vedi ad esempio la Judy di Kalinka Fox, la Lucy di Shirogane o la Panam di Aliya.will.