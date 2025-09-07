WhatsApp Android Beta: una nuova forma di interazione in arrivo, i quiz nei canali

WhatsApp continua ad arricchire le sue funzionalità con strumenti pensati per rendere l'esperienza degli utenti sempre più interattiva. Dopo l'introduzione dei sondaggi, l'app di messaggistica sta ora lavorando a una nuova opzione: i quiz nei canali.
Questa funzione è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento, ma rappresenta già un passo importante verso un maggiore coinvolgimento tra amministratori e follower. Il quiz si presenta come una variante evoluta del sondaggio, ma con una differenza fondamentale: esiste una sola risposta corretta. Gli amministratori avranno quindi la possibilità di creare una domanda, fornire diverse opzioni di risposta e indicare quale sia quella giusta.
WhatsApp Android Beta: esperienza arricchita
Dal lato degli utenti, l'esperienza sarà semplice e intuitiva. Chi partecipa potrà selezionare l'opzione che ritiene corretta e scoprire immediatamente se la sua scelta è stata giusta o sbagliata. Tuttavia, non sarà possibile visualizzare le percentuali delle risposte prima di aver votato. Solo dopo l'interazione, infatti, si potranno vedere i risultati complessivi.
Questa scelta progettuale ha un obiettivo chiaro: evitare che le decisioni degli utenti siano influenzate dalla maggioranza e garantire una partecipazione autentica e curiosa. Per gli amministratori di canale, i quiz diventano uno strumento potente e versatile. Consentono di valutare quanti follower hanno risposto correttamente, di individuare eventuali lacune di conoscenza e di comprendere meglio quali argomenti generino maggiore interesse.
WhatsApp Android Beta: le applicazioni di questa nuova funzione
Le possibili applicazioni sono molteplici: un canale educativo potrebbe utilizzare i quiz per rinforzare l'apprendimento con brevi domande di verifica, mentre un brand potrebbe proporre giochi a tema sui propri prodotti per aumentare la brand awareness. In altri casi, i quiz possono semplicemente offrire momenti di svago, rendendo l'esperienza nei canali più leggera e coinvolgente.
Al momento la funzione è prevista esclusivamente per i canali, ma WhatsApp non esclude futuri ampliamenti. I quiz potrebbero infatti arrivare anche negli stati. Staremo a vedere se, effettivamente, verranno poi estesi. Come di consueto la notizia è stata riportata dal noto e affidabile portale WABetaInfo.