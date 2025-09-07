WhatsApp Android Beta: una nuova forma di interazione in arrivo, i quiz nei canali

Questa funzione è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento, ma rappresenta già un passo importante verso un maggiore coinvolgimento tra amministratori e follower . Il quiz si presenta come una variante evoluta del sondaggio, ma con una differenza fondamentale: esiste una sola risposta corretta . Gli amministratori avranno quindi la possibilità di creare una domanda, fornire diverse opzioni di risposta e indicare quale sia quella giusta.

WhatsApp Android Beta: esperienza arricchita

Dal lato degli utenti, l'esperienza sarà semplice e intuitiva. Chi partecipa potrà selezionare l'opzione che ritiene corretta e scoprire immediatamente se la sua scelta è stata giusta o sbagliata. Tuttavia, non sarà possibile visualizzare le percentuali delle risposte prima di aver votato. Solo dopo l'interazione, infatti, si potranno vedere i risultati complessivi.

Questa scelta progettuale ha un obiettivo chiaro: evitare che le decisioni degli utenti siano influenzate dalla maggioranza e garantire una partecipazione autentica e curiosa. Per gli amministratori di canale, i quiz diventano uno strumento potente e versatile. Consentono di valutare quanti follower hanno risposto correttamente, di individuare eventuali lacune di conoscenza e di comprendere meglio quali argomenti generino maggiore interesse.