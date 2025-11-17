Pixel 10 Pro e Pro XL in promo su Google Store: sconto immediato fino a 200€ e super permuta fino a 715€

Dal 17 novembre all'1 dicembre su Google Store Italia: prezzo ribassato su Pixel 10 Pro e Pro XL, con extra risparmio grazie alla permuta idonea. Tutti i dettagli e il link ufficiale più sotto.

Se stavate aspettando l'occasione giusta per entrare nel mondo Pixel "top", questa finestra del Black Friday è quella da segnare: Google avvia una promozione dedicata a Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL con sconto diretto in cassa e una valutazione permuta particolarmente generosa. La campagna è attiva dal 17 novembre al primo dicembre su Google Store Italia e non richiede codici: si aggiunge il modello al carrello e si vede subito applicata la riduzione prevista di 100€ per il Pixel 10 Pro o 200€ per il Pixel 10 Pro XL, di fatto portandoli rispettivamente a partire da 999€ e 1.099€. Per chi porta un usato idoneo, c'è poi un rimborso aggiuntivo tramite trade-in che può abbattere ulteriormente la spesa finale fino a 715€. Per prendere qualche esempio, un Pixel 9 Pro viene ritirato a 573€, garantendo un cambio di dispositivo a soli 426€, mentre restituendo un iPhone 16 Pro si ottiene il massimo della permuta con 715€ di sconto sull'acquisto del Pixel 10 Pro. I modelli Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL Se siete già convinti dell'acquisto, potete accedere alla promozione cliccando su questo link, altrimenti proseguite la lettura.

Pixel 10 Pro: bilanciamento dimensioni/prestazioni Punta a chi desidera un top di gamma maneggevole ma completo. L'IA on-device, la fotografia computazionale di nuova generazione e la sicurezza integrata restano i pilastri dell'esperienza Pixel: scatto "punta e riprendi" convincente, video stabili, funzioni smart per produttività e svago. In questa promo il prezzo si riduce direttamente in cassa; combinandolo con la permuta, il costo effettivo scende sensibilmente rispetto al listino. Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL: schermo più ampio, promo maggiore Se preferite una diagonale più generosa per gaming, streaming e multitasking, il Pro XL replica lo sconto immediato e accede alla stessa valutazione dell'usato. Autonomia e confort visivo migliorano, mentre software e fotocamera restano allineati al fratello "minore". Google Pixel 10 Pro XL La permuta è attiva dal 12 novembre 2025 al 3 dicembre 2025 e si applica solo con l'acquisto di Pixel 10 Pro / Pro XL. La stima dipende da modello, condizioni e configurazione del telefono che date indietro; per mantenere la quotazione dovete spedire entro 30 giorni dalla ricezione del Pixel. Il valore viene confermato dopo l'ispezione: se scendesse sotto una certa soglia rispetto alla stima iniziale, il dispositivo vi viene restituito. Il rimborso avviene sul metodo di pagamento originale (o come credito Google Store dove necessario). Per l'acquisto, potete procedere cliccando su questo link.