Pixel 10 Pro e Pro XL in promo su Google Store: sconto immediato fino a 200€ e super permuta fino a 715€

Se stavate aspettando l'occasione giusta per entrare nel mondo Pixel "top", questa finestra del Black Friday è quella da segnare: Google avvia una promozione dedicata a Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL con sconto diretto in cassa e una valutazione permuta particolarmente generosa. La campagna è attiva dal 17 novembre al primo dicembre su Google Store Italia e non richiede codici: si aggiunge il modello al carrello e si vede subito applicata la riduzione prevista di 100€ per il Pixel 10 Pro o 200€ per il Pixel 10 Pro XL, di fatto portandoli rispettivamente a partire da 999€ e 1.099€. Per chi porta un usato idoneo, c'è poi un rimborso aggiuntivo tramite trade-in che può abbattere ulteriormente la spesa finale fino a 715€. Per prendere qualche esempio, un Pixel 9 Pro viene ritirato a 573€, garantendo un cambio di dispositivo a soli 426€, mentre restituendo un iPhone 16 Pro si ottiene il massimo della permuta con 715€ di sconto sull'acquisto del Pixel 10 Pro.
Se siete già convinti dell'acquisto, potete accedere alla promozione cliccando su questo link, altrimenti proseguite la lettura.
Pixel 10 Pro: bilanciamento dimensioni/prestazioni
Punta a chi desidera un top di gamma maneggevole ma completo. L'IA on-device, la fotografia computazionale di nuova generazione e la sicurezza integrata restano i pilastri dell'esperienza Pixel: scatto "punta e riprendi" convincente, video stabili, funzioni smart per produttività e svago. In questa promo il prezzo si riduce direttamente in cassa; combinandolo con la permuta, il costo effettivo scende sensibilmente rispetto al listino.
Pixel 10 Pro XL: schermo più ampio, promo maggiore
Se preferite una diagonale più generosa per gaming, streaming e multitasking, il Pro XL replica lo sconto immediato e accede alla stessa valutazione dell'usato. Autonomia e confort visivo migliorano, mentre software e fotocamera restano allineati al fratello "minore".
La permuta è attiva dal 12 novembre 2025 al 3 dicembre 2025 e si applica solo con l'acquisto di Pixel 10 Pro / Pro XL. La stima dipende da modello, condizioni e configurazione del telefono che date indietro; per mantenere la quotazione dovete spedire entro 30 giorni dalla ricezione del Pixel. Il valore viene confermato dopo l'ispezione: se scendesse sotto una certa soglia rispetto alla stima iniziale, il dispositivo vi viene restituito. Il rimborso avviene sul metodo di pagamento originale (o come credito Google Store dove necessario).