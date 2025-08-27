ASUS RTX 5080 Dhahab Core sembra d'oro ma non lo è: arriva negli USA con un prezzo ridicolo

A quanto pare la serie Dhahab delle schede grafiche ASUS ROG non è limitata al Medio Oriente. Dopo la ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition da 9.000 dollari avvistata a Dubai, ora la RTX 5080 Core Edition arriva negli Stati Uniti, proposta ovviamente a un prezzo che supera di gran lunga le aspettative.
Parliamo infatti di ben 1.899 dollari, il 90% in più rispetto al prezzo di listino consigliato da ASUS. E stavolta, a quanto pare, non contiene nemmeno dell'oro.
Le caratteristiche della GPU ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab CORE OC Edition
Il nome Dhahab, che in arabo significa "oro", era stato introdotto appunto con la 5090, caratterizzata da placcatura dorata e da una tiratura estremamente limitata. Il valore del materiale nobile utilizzato si aggirava intorno ai 700 dollari, contribuendo a rendere quella GPU un oggetto da collezione oltre che un prodotto di fascia enthusiast, dal prezzo intorno ai 9.000 dollari. Con la 5080 Core, però, ASUS non menziona alcun elemento prezioso: la dicitura "Core" sembra indicare proprio l'assenza di decorazioni in oro reale, pur mantenendo un posizionamento economico elevato.
Nonostante l'assenza di inserti preziosi, la RTX 5080 Dhahab Core viene proposta a un prezzo più alto rispetto ad altre varianti della stessa serie. Negli Stati Uniti, infatti, supera di circa 50 dollari il modello ROG Astral White. La scelta sembra destinata a intercettare chi apprezza l'estetica legata al tema Dhahab, offrendo un'alternativa al design tradizionale in nero o ad altre versioni speciali introdotte in passato.
Va comunque notato che il margine rispetto al prezzo di listino originale NVIDIA arriva qui a toccare incrementi dell'ordine del 75-90%. Una politica che sembra andare ben oltre il semplice posizionamento premium. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre NVIDIA abbassa i prezzi delle RTX 50 in Europa: ecco i nuovi listini per le GPU Blackwell.