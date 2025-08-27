Donkey Kong Bananza è sul podio della classifica USA di luglio

Come previsto, la vetta è occupata da EA Sports College Football 26 , che compare anche in seconda posizione grazie all'MVP Bundle, un pacchetto che include anche Madden NFL. Il titolo sportivo di EA si posiziona già al terzo posto nella classifica dei giochi più venduti del 2025, dietro soltanto a Monster Hunter Wilds e The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Bene anche Tony Hawk's Pro Skater 3+4 e Grounded 2

Al terzo posto troviamo Donkey Kong Bananza, anche se il piazzamento potrebbe essere sottostimato: Nintendo, come da tradizione, non condivide i dati di vendita digitali dell'eShop, quindi le copie digitali non sono state conteggiate. Tra le altre novità di luglio, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ha ottenuto un ottimo quarto posto, mentre Grounded 2 si è piazzato all'ottava posizione.

Interessante notare che tutti e tre i giochi che erano sul podio il mese scorso hanno subito uno scivolone: Elden Ring Nightreign è sceso dal primo al sedicesimo posto, Death Stranding 2: On the Beach dal secondo al dodicesimo, mentre Mario Kart World dal terzo posto è uscito completamente dalla top 20.

EA Sports College Football 26 EA Sports MVP Bundle (2025) Donkey Kong Bananza* Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Call of Duty: Black Ops 6 Minecraft ** Forza Horizon 5 Grounded 2 Red Dead Redemption 2 GTA 5 MLB: The Show 25 *** Death Stranding 2: On the Beach WWE 2K25 Elden Ring NBA 2K25 Elden Ring: Nightreign Split Fiction EA Sports FC 25 Marvel's Spider-Man 2 F1 25

*copie digitali non incluse

**copie digitali su console Nintendo non incluse

***copie digitali su console Nintendo e Xbox non incluse