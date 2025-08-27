Nintendo Switch 2 è la console più venduta a luglio negli USA, crollano PS5 e Xbox

Secondo i dati raccolti da Circana, Nintendo Switch 2 è stata la console più venduta a luglio negli USA, nonché in tutto il 2025 finora, sia per numero di pezzi che per incassi, superando i due milioni di unità piazzate nel solo mercato americano.

La nuova piattaforma Nintendo sta macinando vendite a un ritmo che risulta essere il 75% superiore rispetto allo stesso periodo dell'originale Switch e trascina l'intero settore hardware, che è cresciuto del 21% su base annuale, raggiungendo quota 384 milioni di dollari: il risultato migliore da luglio 2008.

Contemporaneamente, però, PS5 e Xbox sono crollate: la console Sony ha fatto registrare un -47% rispetto a luglio 2024, mentre Xbox Series X|S si sono spinte oltre, arrivando a un calo del 69%. Naturalmente ha perso parecchio anche il primo Nintendo Switch, con un -52% su base annua.

Andando dunque a comporre una classifica hardware per il mese di luglio, Nintendo Switch 2 si è posizionato primo, mentre PS5 è al secondo posto. Non è dato però sapere se in terza posizione ci sia Xbox o Nintendo Switch.