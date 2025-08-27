Microsoft, sit-in nella sede di Redmond: dipendenti fanno irruzione nell’ufficio del presidente

Continuano le proteste del collettivo No Azure for Apartheid, che stavolta ha fatto irruzione nell'ufficio del presidente di Microsoft. L'intervento della polizia è stato necessario.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle proteste al quartier generale di Microsoft, organizzate dal collettivo No Azure for Apartheid. Sebbene la situazione fosse inizialmente pacifica, a un certo punto sono scattati diversi arresti che hanno addirittura coinvolto un attuale dipendente di Microsoft. Anche la giornata di ieri è stata piuttosto impegnativa, dato che sette persone hanno occupato l'ufficio del presidente Brad Smith. Non ci sono stati episodi di violenza, ma l'intervento della polizia è stato necessario. Tra le persone coinvolte troviamo due attuali dipendenti di Microsoft e altri ex dipendenti.

Una situazione delicata Non è la prima volta che gli attivisti del collettivo No Azure for Apartheid organizzano proteste per contestare i contratti con il governo e l'esercito israeliano. Un portavoce, in particolare, ha richiesto nuovamente di interrompere ogni contratto di fornitura tecnologica con Israele. Inoltre, ha aggiunto che quella di martedì è solo una delle tante iniziative destinate a proseguire. Proteste al quartier generale Microsoft: arrestato un dipendente durante le manifestazioni Pare che gli attivisti abbiano anche nascosto dispositivi di spionaggio, secondo quanto dichiarato da Smith in una breve conferenza stampa. "Quando sette persone entrano in un edificio, occupano un ufficio, chiudono fuori altre persone, installano microspie, anche in forma rudimentale, come telefoni, cellulari nascosti sotto i divani o dietro i libri, non è accettabile. Quando viene chiesto loro di andarsene e rifiutano, non è accettabile", ha detto.