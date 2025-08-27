Gran Turismo 7 presenta l'aggiornamento 1.62 e quattro nuove auto con un trailer

Tramite le pagine del PlayStation Blog, il team di Polyphony Digital ha svelato l'aggiornamento 1.62 di Gran Turismo 7, che tra le novità include quattro auto nuove di zecca.
L'update sarà disponibile tra poche ore, per la precisione a partire dalle 07:00 italiane di domani, giovedì 28 agosto. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che svela le nuove vetture in arrivo, che potrete visualizzare qui sotto.
Nuove vetture ed eventi
Confermando le ipotesi emerse durante il weekend grazie al teaser del boss di Polyphony Digital Kazunori Yamauchi, i quattro bolidi introdotti nella patch sono la Afeela 1 '26, la Chevrolet Corvette CX Concept '25, Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept e infine la Renault Avantime 3.0 V6 24V '02.
Non si tratta dell'unica novità. Come al solito, è stata aggiunta una nuova sezione di Scapes, la "Baia di Tokyo", e sono stati introdotti anche nuovi eventi a Circuiti Mondiali, che abbiamo elencato di seguito:
- Coppa amatori europee 400: Circuit de Sainte-Croix - B al contrario
- Sfida 4WD giapponese 600: Michelin Raceway Road Atlanta
- Campionato mondiale Turismo 900: Circuit de Spa-Francorchamps