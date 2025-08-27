PS6 e la nuova Xbox avrebbero un ray tracing incredibile, ma con grandi sacrifici

PlayStation 6 e una nuova Xbox saranno, come è ovvio, console più potenti rispetto a quelle di attuale generazione e - secondo le speculazioni e i leak più recenti - uno degli elementi enormemente migliorati sarà la tecnologia del ray tracing.

A dirlo sono LeviathanGamer e l'ancora più modo Kepler L2, famoso leaker del mondo AMD (ricordiamo che gli hardware AMD sono alla base delle console di Sony e Microsoft).