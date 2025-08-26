Sono già in rete le prime speedrun di Hollow Knight: Silksong grazie alla demo della Gamescom

Questa versione di prova disponibile solo alla manifestazione di Colonia, include due livelli, Moss Grotto e Deep Docks, e serve chiaramente per far prendere ai giocatori dimestichezza con il titolo e al tempo stesso offrire un assaggio della varietà di situazioni e sfide che la protagonista Hornet dovrà affrontare nella versione completa, il tutto con un tempo limite massimo di circa 15 minuti.

Hollow Knight: Silksong ancora non è arrivato su PC e console, ma è già finito nelle mire degli speedrunner grazie alla demo messa a disposizione per i visitatori della Gamescom 2025.

Vediamo le prime speedrun di Hollow Knight: Silksong

BlueSR, speedrunner noto per i suoi record nel primo Hollow Knight, non si è lasciato sfuggire l'occasione di provare Silksong e tentare di completare la demo nel minor tempo possibile, nonostante le condizioni tutt'altro che favorevoli. Alla Gamescom, infatti, ogni partecipante poteva affrontare la demo solo una volta per turno, dopo lunghe attese in fila che duravano anche diverse ore, vista la grande affluenza di visitatori desiderosi di testare il gioco.

Nonostante queste limitazioni, BlueSR ha pubblicato una speedrun del livello Deep Docks completato in 2 minuti e 26 secondi, a cui è seguita pochi giorni dopo una run 100% (tutti gli oggetti, i nemici, ecc.) di ambo i livelli in 10 minuti e 36 secondi, che potrete visualizzare qui sopra.

Chiaramente, questo è solo l'inizio. Così come il precedente capitolo, è probabile che anche Hollow Knight: Silksong sarà un titolo molto gettonato tra gli speedrunner. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2, PC e Game Pass.