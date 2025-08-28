0

Il Concerto di Metal Gear arriva in Italia con ospiti eccezionali: data e dove comprare i biglietti

METAL GEAR in Concert è il concerto ufficiale della serie di Konami e ora arriva in Italia: vediamo tutti i dettagli, compresi gli ospiti più importanti, la data e dove acquistare i biglietti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/08/2025
Metal Gear arriva in Italia con un concerto (chiamato METAL GEAR in Concert) e l'8 novembre alle 21:00 potremo recarci al PalaGeorge di Montichiari (BS) con protagonista la Italian Video Game Orchestra, composta da 79 elementi diretti da Caleb Young.

I fan possono aspettarsi alcuni dei brani più iconici della serie di Konami, compresi "Encounter" e "Father and Son", senza dimenticare "Quiet's Theme", "Snake Eater" e "Heavens Divide", interpretati dal vivo da cantanti eccezionali.

I dettagli sul concerto e dove acquistare i biglietti

Sul palco ci saranno nomi eccezionali come la cantante australiana Donna Burke, che ha interpretato negli anni svariati brani di videogiochi famosi come Silent Hill 2, Silent Hill 3 e Final Fantasy. Inoltre, sarà accompagnata anche da Stefanie Joosten, cantante e attrice olandese che ha prestato volto, voce e motion capture al personaggio di Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

La locandina del METAL GEAR in Concert
La locandina del METAL GEAR in Concert

Inoltre, il concerto sarà seguito anche da un meet & greet con i fan: attenti però, i posti sono veramente limitati quindi dovrete riuscire a ottenere uno spazio prima di tutti gli altri. L'intero evento è organizzato da Hidden Door e prodotto da Mario Petillo, che hanno in precedenza dato vita ai tour italiani di Nobuo Uematsu, di Gustavo Santaolalla e Yoko Shimomura.

I biglietti sono già acquistabili a questo link.

