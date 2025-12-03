ChatGPT criticata per aver suggerito app agli utenti Pro: non è pubblicità, secondo OpenAI

Uno screenshot legato a ChatGPT ha sollevato una serie di critiche e tensioni, nelle scorse ore. Secondo diverse segnalazioni da parte di utenti Pro, nel corso di una conversazione è apparso un suggerimento per installare un'app , completamente fuori contesto. Proprio di recente vi abbiamo parlato degli annunci pubblicitari che potrebbero essere introdotti, una novità poco apprezzata che ha alimentato ulteriori preoccupazioni. Vediamo tutti i dettagli.

Suggerimenti o pubblicità per gli abbonati?

A riportare lo screenshot su X è stato Kol Tregaskes, che ha scritto: "Spero che si tratti solo di un test/errore, altrimenti cancellerò immediatamente la mia iscrizione". Anche Yuchen Jin, co-fondatore della startup AI Hyperbolic, ha confermato di aver ricevuto suggerimenti simili, tra l'altro legati alla stessa applicazione (Peloton). Anche altri utenti hanno riscontrato dinamiche uguali, con suggerimenti legati a Spotify nonostante fossero abbonati ad Apple Music.

Daniel McAuley di OpenAI è intervenuto per "chiarire" la questione, sottolineando che non si tratta di annunci pubblicitari, ma di semplici suggerimenti. "Non si tratta di una pubblicità (non c'è alcun accordo economico). È semplicemente un suggerimento di installare l'app di Peloton, ma la scarsa pertinenza lo rende un'esperienza poco chiara e per niente soddisfacente. Stiamo lavorando sui suggerimenti e sull'interfaccia per assicurarci che funzionino davvero bene".

Ciò che traspare è: non è un annuncio pubblicitario, ma è comunque un suggerimento che appare improvvisamente tra una risposta e l'altra, il che potrebbe tediare chi paga 200 dollari al mese. Secondo quanto confermato a TechCrunch, si tratta di test per integrare le app direttamente nelle chat (Canva, Booking e altre). Non ci resta che vedere cosa cambierà davvero.