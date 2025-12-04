I giochi gratis di Epic Games Store del 4 dicembre sono disponibili, il prossimo è una sorpresa

Per l'occasione, non è stato annunciato il prossimo gioco gratis dell'11 dicembre, che resta dunque una sorpresa: in questo caso, Epic Games Store ha deciso di rilanciare la formula del " gioco misterioso " dunque lo scopriremo solo giovedì prossimo, a meno che non arrivino leak nei prossimi giorni.

Come ogni giovedì, anche questa settimana arrivano i regali dell' Epic Games Store , che ha reso disponibili i giochi gratis del 4 dicembre , seguendo quanto era stato riferito nei giorni scorsi: si tratta di The Darkside Detective e Jackbox Party Pack 4.

I giochi del 4 dicembre e l'appuntamento ai TGA 2025

Dando un'occhiata alle offerte disponibili da oggi, The Darkside Detective è un'avventura punta e clicca in pixel art che mescola mistero, comicità e atmosfere paranormali. Vi si narra la storia di Francis McQueen, investigatore dell'occulto alle prese con vari casi oscuri nella città di Twin Lakes, affiancato dal collega Dooley.

In questa avventura investigativa ci troviamo a dover affrontare nove casi contenenti vari enigmi e dialoghi caratterizzati anche da un certo tono ironico. Caratterizzato da una grafica in 2D che richiama i classici del genere punta e clicca, anche l'atmosfera generale punta sull'effetto nostalgico, utilizzando anche citazioni pop degli anni '80 e '90.

La serie Jackbox Party Pack è una raccolta di videogiochi di società digitali, pensata per rendere le serate con amici divertenti e interattive.

La raccolta numero 4 include cinque giochi di società digitali che spaziano dal bluff al disegno collaborativo, passando per sfide di creatività e comicità. Si tratta di Fibbage 3, un titolo incentrato sul bluff, Survive the Internet in cui i giocatori manipolano commenti altrui in varie maniere, Monster Seeking Monster che riproduce una sorta di gioco d'appuntamenti, il quiz a eliminazione Bracketeering e Civic Doodle, un gioco di disegno cooperativo.

Per quanto riguarda il gioco gratuito dell'11 dicembre, l'annuncio avverrà probabilmente nel corso dei The Game Awards 2025, come viene riportato direttamente nella grafica utilizzata per l'occasione da Epic Games Store.